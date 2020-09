Roma, 12 set – Calano ancora i nuovi contagiati in Italia. I nuovi contagiati sono 1.501, in calo rispetto a ieri erano stati 1.616. I tamponi sono state 92.706 a fronte dei 98.880 di ieri. In ogni caso il rapporto tra nuovi contagiati e tamponi effettuati resta molto basso, di poco sopra l’1%. In totale le persone venute a contatto con il coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 286.297. Attualmente i soggetti positivi riscontrati sono 37.503.

Calano i decessi, stazionarie terapie intensive

I nuovi decessi sono 6, anche questi in calo rispetto a ieri quando erano stati 10. In ogni caso il numero continua ad essere basso e stazionario. In totale dall’inizio dell’epidemia di Sars-CoV-2 sono morti 35.603 italiani. I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.951, con 102 nuovi ricoveri. Ieri i nuovi ricoverati con sintomi erano stati 58. Abbastanza stazionari anche i ricoveri in terapia intensiva, dato fondamentale per quantificare l’emergenza: aumentano di sette unità (ieri +11), al momento sono 182 i ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva.

Questi i dati regione per regione