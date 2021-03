La motivazione? Con i loro fumi contribuirebbero ad innalzare il riscaldamento globale. Niente di nuovo sotto il cielo del calvinismo ambientalista, insomma: qui si mette in croce il signor Smith, reo di volersi grigliare due costine di maiale, mentre all’altro capo del mondo industrie cinesi e indiane sono libere di emettere, assieme, quasi 13 miliardi di tonnellate di CO2 annue. Ma il Partito dei Verdi da quell’orecchio non ci sente proprio: per loro i barbecue sono in parte responsabili dell’aumento dei livelli di CO2 nel mondo, e la mossa di abolirli fa parte dell’obiettivo di rendere la località balneare a emissioni zero entro il 2030. I cinesi ringraziano.

Residenti e turisti protestano

La proposta ha incontrato la vivace opposizione di residenti turisti, che accusano il consiglio comunale di voler uccidere il turismo estivo. Ogni anno circa 10 milioni di turisti e gitanti si riversano sulle spiagge di Brighton & Hove armati di griglia, salsicce e l’immancabile birra, Con l’abolizione dei barbecue sono a rischio più di 20.000 posti di lavoro e circa 850 milioni di sterline di introiti.