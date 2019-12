Roma, 23 dic – Le relazioni diplomatiche tra Zambia e Angola sono sempre state buone ma, adesso, la collaborazione tra i due Paesi inizia ad avere effetti positivi anche dal punto di vista economico visto che i rispettivi governi stanno siglando accordi per la costruzione di infrastrutture.

Un oleodotto da 5 miliardi

un oleodotto che collegherà la raffineria di Lobito in Angola con lo Zambia del valore di cinque miliardi di dollari e che sarà portato a termine dalla compagnia petrolifera angolana Sonangol (con cui Eni il 5 giugno scorso ha raggiunto A tale proposito è degno di nota il progetto per la costruzione didel valore di cinque miliardi di dollari e che sarà portato a termine dalla compagnia petrolifera angolana Sonangol (con cui Eni il 5 giugno scorso ha raggiunto un accordo per lo sviluppo delle energie rinnovabili ) insieme società zambiana Baseli Balisel Resources.

La realizzazione di questo oleodotto renderà più facile la costruzione di nuove strade e ferrovie per connettere le due nazioni, cosi da facilitare gli scambi commerciali e portare benefici economici. Una collaborazione, quella tra Luanda e Lusaka, che non si limita solo alle infrastrutture: la società telefonica angolana Unitel sta per investire in Zambia 350 milioni di dollari per lanciare un servizio di telefonia mobile.

Questi sono i frutti delle buone relazioni diplomatiche esistenti ed uno dei rari casi di Paesi africani che si aiutano tra loro, a dimostrazione che coi giusti incentivi anch’essi possono portare avanti progetti complessi senza il bisogno di aiuti esterni.

Giuseppe De Santis