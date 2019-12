Ancona, anziano rifiuta di fare l’elemosina. E i nomadi gli spaccano il naso

Ancona, 23 dic – La vicenda si è svolta nei parcheggi del centro commerciale Auchan della Baraccola di Ancona: qui un settantatreenne è stato circondato da una famiglia di mendicanti e dopo essere stato da questi molestato nonché derubato di un portafogli contenente circa 500 euro, si è anche ritrovato col naso rotto.

La richiesta di elemosina

L’uomo originario di Osimo (in provincia di Ancona) si trovava presso il centro commerciale nel tardo pomeriggio di ieri per per le ultime spese prima di Natale. Secondo quanto riporta Il Giornale, nel parcheggio, è stato circondato da una famiglia di mendicanti zingari che gli hanno insistentemente chiesto l’elemosina. a famiglia era composta da una coppia di genitori e dalla figlia piccola. Nonostante i ripetuti rifiuti dell’anziano, la richiesta di elemosina da parte dei nomadi si è fatta vieppiù insistente.

Il furto di 500 euro

Questa fastidiosa insistenza ha destato qualche sospetto nell’uomo che ha quindi deciso di controllare il proprio borsello; immediatamente ha rilevato la mancanza del suo portafogli, contenente al momento del furto circa cinquecento euro. Infatti uno dell’allegra famigliola, approfittando della distrazione dell’anziano, lo aveva derubato. Quando l’anziano se ne è accorto, ha cercato di reagire e ha cercato di prendersela con il padre della famiglia; e questi, non pago del furto, lo ha colpito con un pugno in pieno volto prima di andarsene via con i suoi senza soccorrerlo.

La denuncia

Sul posto sono giunti appena avvisati gli agenti della questura di Ancona; l’uomo, ancora sanguinante, aveva tentato di rincorrere i ladri ma aveva dovuto rinunciare. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell’anziano prima di affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Si teme per l’uomo la frattura del setto nasale.

Ilaria Paoletti