Roma, 6 gen – La narrazione egemonica è sempre immancabilmente la stessa, dal 1989. V’è lo Stato canaglia, reo di essere “totalitario”, cioè non allineato con il nuovo ordine mondiale americano-centrico. V’è il popolo unificato mediaticamente, in lotta contro la dittatura. E v’è, dulcis in fundo, l’intervento liberatorio della monarchia del dollaro. La narrazione è creata appositamente per far sì che l’opinione pubblica mondiale scambi l’imperialismo per la democrazia, il colonialismo per la liberazione e il passaggio coatto degli Stati nell’americano-sfera per la loro salvazione. Ma la verità è un’altra, ancora una volta.

Viva la lotta anti-imperialista

L’Iran non è uno Stato totalitario, canaglia, pericoloso per la pace nel mondo. Tale è, invece, la civiltà dell’hamburger, che semina guerra per il mondo ed esporta democrazia missilistica, imperialismo etico e bombardamenti umanitari. Lo stesso Soleimani, ucciso vigliaccamente, con vigliacca approvazione dello stesso nostrano Salvini, non era un terrorista, ma un eroico patriota. Lottava contro il terrorismo dell’Isis e in nome dell’Iran sovrano e libero dal neobarbarico colonialismo di Washington. Che Allah l’abbia in gloria. Quanto a me, io non legittimo la guerra di resistenza dei popoli oppressi dall’imperialismo Usa: la esalto. L’aggredito ha sempre il diritto di difendersi, in tutti i modi. La sola guerra legittima è quella di difesa dall’invasore.

Ancora ai tempi di Sartre e di Marcuse era chiaro, quando il pensiero unico era solo pensiero dominante: quello che oggi viene fatto talvolta passare per terrorismo è solo il sacrosanto diritto degli oppressi di ribellarsi all’occupazione imperialistica della loro patria. L’Iran era da tempo tra gli obiettivi precipui dei barbari di Washington. Che ora lo accusano di aver attaccato basi Usa in Iraq: è la solita storia del lupus et agnus. Gli Usa vogliono a tutti i costi la guerra, e cercano di legittimarla dietro la maschera dei diritti umani e della democrazia: ma dietro quella maschera v’è solo la sporcizia dell’imperialismo, contro il quale è da sperare che l’Iran reagisca con ogni mezzo.

Se vi sarà la guerra, occorrerà stare, senza se e senza ma, con l’Iran e non con gli Usa, come dicono i vili sovranisti nostrani, che sono solo codardi avvezzi a servire il padrone a stelle e strisce. La speranza è che la Russia di Putin sostenga l’Iran e che ugualmente agiscano altre potenze non allineate, in primis la Cina. Lo scopriremo presto.

Diego Fusaro