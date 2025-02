Apparecchio denti trasparente: 5 disagi che può evitare

Mettere l’apparecchio ai denti è una condizione che spesso porta con sé dubbi e timori. L’idea di dover affrontare mesi, se non anni, con fili metallici in bocca può spaventare, sia dal punto di vista estetico che pratico.

Ecco perché sempre più persone scelgono, se ci sono le condizioni adatte, gli allineatori trasparenti, una soluzione innovativa che corregge i denti in maniera invisibile.

Il trattamento Invisalign a Roma allo Studio Dentistico Fadda segue proprio questi principi, risolvendo i 5 disagi più comuni che chi ha un apparecchio può dover affrontare.

Vediamo insieme come.

Il sorriso resta naturale

Uno dei motivi principali per cui molte persone esitano a mettere l’apparecchio è la paura di sentirsi a disagio nel sorridere. Gli allineatori invisibili sono invece difficili da notare, il che rende inesistente il problema del disagio estetico.

Che molte persone si sentano insicure con un apparecchio metallico, infatti, specialmente in contesti lavorativi o sociali, è una verità che non si può accantonare. Un sorriso naturale e senza fili metallici aiuta di certo a sentirsi più sicuri di sé.

Nessun fastidio con il cibo

Con un apparecchio fisso, il solo atto di mangiare può diventare un problema. Alcuni alimenti possono incastrarsi tra i fili, mentre altri vanno addirittura evitati per non rischiare di danneggiare l’apparecchio.

Con un apparecchio trasparente, il problema non sussiste perché basterà toglierlo prima di mangiare e per gustare qualsiasi pietanza in tranquillità. Dopo, si laveranno i denti e si rimetterà la mascherina trasparente.

Meno irritazioni alla bocca e meno dolori

Gli apparecchi tradizionali possono causare piccoli tagli e ulcere sulle guance e sulle labbra a causa dei bracket e dei fili metallici. Come se non bastasse, anche il solo movimento dei denti può essere doloroso.

Gli apparecchi trasparenti sono invece realizzati per evitare ogni tipo di fastidio. Inoltre, la pressione sui denti è più graduale, riducendo il dolore rispetto agli attacchi delle regolazioni degli apparecchi fissi.

Igiene orale più semplice e completa

Lavare i denti con un apparecchio fisso può essere complicato. I residui di cibo si incastrano tra i fili e i bracket, aumentando il rischio di carie e gengiviti.

Con una mascherina denti trasparente, invece, l’igiene orale sarà la stessa di sempre. Basterà togliere l’apparecchio, lavare i denti normalmente e rimetterlo. L’igiene orale resta quindi impeccabile per tutto il trattamento.

Meno appuntamenti dal dentista

Chi ha un apparecchio tradizionale deve andare spesso dal dentista per controlli e regolazioni. Inoltre, bracket che si staccano o fili che si spezzano possono richiedere appuntamenti d’urgenza.

Con un apparecchio trasparente, le visite di controllo sono meno frequenti, perché gli allineatori trasparenti vengono sostituiti gradualmente secondo un piano stabilito dal dentista e possono essere gestiti anche in autonomia. In più, non ci saranno fili rotti o brackets da riattaccare.

Tutto questo è solo una parte dei vantaggi dell’ortodonzia invisibile, una soluzione che può aiutare non poco le persone che hanno bisogno di un allineatore sotto diversi punti di vista, non solo quello estetico.

In ogni caso, consultare un ortodontista è il primo passo per capire se questo trattamento fa al caso proprio ed è applicabile secondo le proprie necessità.