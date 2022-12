Non tutte le abitazioni con giardino prevedono la presenza di una piscina. Molto spesso, però, gli abitanti della casa, avendo lo spazio, vorrebbero averne una. Una soluzione piuttosto diffusa, al giorno d’oggi, è quella che prevede di creare un’area in cui porre una piscina smontabile.

Queste strutture, infatti, hanno semplicemente bisogno di uno spazio piano in cui sia possibile garantire equilibrio e stabilità, perché dal punto di vista dell’installazione sarà sufficiente seguire tutte le fasi di montaggio previste dal manuale delle istruzioni.

L’aspetto positivo è che, dopo la stagione estiva durante la quale verrà sfruttata, si potrà smontare completamente senza lasciare traccia e potrà restare chiusa senza ingombrare troppo per essere riutilizzata l’anno successivo. Nel frattempo, la zona in cui era stata posta potrà essere utilizzata con altre finalità.

Per questi motivi questa tipologia di struttura sta diventando sempre più richiesta sul mercato. A tal proposito, tra le proposte più interessanti del momento sono sicuramente da citare le piscine fuori terra smontabili di Unicapool, che si contraddistinguono per un sistema modulare che ne facilita notevolmente l’installazione, così come l’apporto di eventuali modifiche nel corso del tempo.







Quali sono i principali punti di forza della piscina fuori terra smontabile?

Uno dei vantaggi della piscina fuori terra smontabile è il fatto che sia prodotta in diverse dimensioni e che, dunque, possa essere perfettamente adattata allo spazio realmente disponibile, senza dover apportare modifiche importanti.

Inoltre, nel tempo, le esigenze della famiglia possono cambiare: la famiglia può allargarsi, può crescere la cerchia di amici e parenti o, semplicemente, potrebbe cambiare la distribuzione degli spazi nel giardino.

La piscina smontabile potrà essere sostituita con un’altra senza dover intervenire con dei lavori o potrà essere modificata e ingrandita senza doverla cambiare o rottamare. Anche dal punto di vista della forma e dell’aspetto è possibile rintracciare una vasta gamma di modelli che siano in grado di andare incontro alle preferenze del singolo.

Affidandosi ad aziende specializzate, inoltre, sarà possibile disporre di strutture realizzate con materiali resistentie scelti perché capaci di resistere a lungo nel tempo.

Inoltre,il risparmio in termini di denaro è davvero consistente e assolutamente non trascurabile, perché si va a pagare solamente la piscina e non il costo di base con l’aggiunta di tutti i lavori necessari per edificarla.







Cosa fare della piscina fuori terra scomponibile durante i mesi freddi

Affinché una piscina abbia davanti a sé una lunga durata è importante fare ogni anno della buona manutenzione, andando a scandagliare le parti che la compongono e stando attenti ad intervenire subito qualora si notassero dei cambiamenti o delle anomalie.

Qualora si decidesse, tuttavia, di non voler mettere via del tutto la piscina e la si volesse sfruttare anche durante i mesi più freddi, basterà trovare una parte al chiuso dove collocarla oppure installare una veranda sotto la quale possa essere riposta ed, eventualmente, qualora sia possibile riscaldare l’ambiente, utilizzarla anche in inverno.

Nel caso in cui, invece, la si volesse semplicemente tenere montata, ma senza utilizzarla, basterà dotarla di una copertura o di un pannello calpestabile che la tenga al sicuro dagli agenti atmosferici e dalle minacce esterne mentre non viene usata e che sia facilmente rimovibile quando, invece, dovrà tornare in funzione.