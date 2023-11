Capelli perfetti rasati? La tricopigmentazione

Presentarsi bene è importante nella società attuale. Uno degli aspetti a cui uomini e donne prestano maggiore attenzione è rappresentato dalla capigliatura. In alcuni casi, però, laddove ci sono problemi con i capelli naturali, è possibile intervenire con una delle tecniche non chirurgiche più adottate del momento, la tricopigmentazione. Benché non adatta a tutti gli scenari questa tecnica, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, è ottima per l’infoltimento di piccole zone, ma garantisce risultati ottimali solo con una rasatura completa. Ecco perché è possibile avere capelli perfetti rasati con la tricopigmentazione e perché i fruitori ideali sono più gli uomini che le donne. Ma di cosa si tratta? E in cosa consiste, in particolare, l’effetto rasato?

La tricopigmentazione: cos’è e quanto dura

Mai sentito parlare di tricopigmentazione? Puoi approfondire attraverso questo link https://www.pinkink.it/tricopigmentazione-milano/ . Se l’obiettivo è quello di risolvere problemi legati al diradamento dei capelli o ad altre particolari situazioni, di certo sì dal momento che proprio questa è una delle tecniche attualmente più utilizzate nel trattamento del cuoio capelluto. Si tratta, in particolare, di un tatuaggio cosmetico che si esegue rigorosamente a mano da parte di esperti del settore che utilizzano il dermografo.

Grazie a questo, proprio sul cuoio capelluto vengono depositati dei piccoli pigmenti a forma di puntino che hanno il compito di riprodurre fedelmente e in forma bidimensionale il capello. Grazie a questo metodo è possibile intervenire nelle zone in cui i capelli sono diradati, mascherare gli inestetismi della calvizie creando un effetto rasato che nulla ha da invidiare a quello naturale. Non si tratta di un trattamento con risultati definitivi dato che l’effetto sarà visibile più o meno per 36 mesi.

Capelli perfetti rasati con la tricopigmentazione

La tricopigmentazione, come anticipato, consente di ottenere capelli perfetti rasati in tempi brevi e con una durata ritenuta dai più molto buona (circa un anno e mezzo). I capelli andranno rasati ad una lunghezza di circa 1 millimetro 24 ore prima di iniziare il trattamento e sarà necessario, a questo punto, mantenere pulita e protetta la zona del cuoio capelluto. La tricopigmentazione è indolore e dura mediamente due ore anche se la durata effettiva dipende dalla grandezza della zona da trattare.

L’effetto rasato è uno dei più richiesti quando si parla di tricopigmentazione. Viene realizzato per simulare l’effetto del capello appena rasato (che può avere una lunghezza compresa tra 0,5 e 2 millimetri). La densità viene stabilita, di volta in volta, con il singolo paziente dal momento che sarà strettamente correlata a quelle che sono le sue esigenze (voglia di un effetto più o meno folto). Nel caso di densità più elevate si dovranno sostenere tre sedute. La prima sarà distanziata dalla seconda solo di qualche giorno mentre la terza sarà fatta a distanza di circa un mese.

Ottenere capelli perfetti rasati con la tricopigmentazione ha, naturalmente, un costo che è strettamente commisurato alla grandezza del lavoro da effettuare. Se l’area su cui lavorare è piccola basteranno 500 euro mentre si può arrivare a spendere 3.000 euro circa per l’intero cuoio capelluto. I ritocchi, spesso necessari con il passare dei mesi, hanno anch’essi un costo compreso tra i 100 e i 1.000 euro.