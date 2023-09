Classifiche aeroporti: i peggiori e i migliori al mondo

Aeroporti e aerei si sono conquistati le prime pagine delle cronache quotidiane dal 2021 a oggi. Purtroppo, quasi sempre in senso negativo. La pandemia globale è stata un vero tsunami per le compagnie aeree e per gli operatori, impossibilitati a garantire il livello di servizi del 2019. Una situazione che per i passeggeri si è tradotta in continui ritardi e cancellazioni di voli. Alcuni scali hanno reagito malissimo alla nuova contingenza e alla nuova situazione economica. Altri, invece, hanno resistito e si sono affermati tra i più efficienti del pianeta. E alle soglie delle prime vacanze autunnali è il momento di scoprire i peggiori e i migliori aeroporti del mondo.

Gli aeroporti con più ritardi

Partiamo dalle dolenti note, ovvero dagli scali che nell’ultimo biennio si sono distinti per numero di aerei in ritardo. La maglia nera della classifica, con più della metà dei voli che non hanno rispettato l’orario prestabilito, se la prendono due scali canadesi, quello di Toronto Pearson e quello di Montreal-Trudeau. A fare loro compagnia troviamo gli europei Francoforte, Parigi e Lisbona e lo statunitense Chicago Midway. Leggermente migliore il panorama italiano anche se non mancano aeroporti poco efficienti come quello di Malpensa (18esimo in classifica) e quello di Roma Fiumicino (25esimo).

Cosa fare se il volo è in ritardo? Quando mi spetta il rimborso?

La classifica che abbiamo appena visto risale allo scorso anno ma il trend non si è invertito in questo 2023. Anzi. In alcuni casi la situazione è addirittura peggiorata. Per questo è fondamentale conoscere i nostri diritti di passeggeri se abbiamo deciso di volare per lavoro o per andare in vacanza e ci troviamo costretti ad affrontare un ritardo. Per fortuna la legge garantisce alle vittime di disservizio il rimborso per i voli in ritardo, come confermarlo da AirHelp, realtà che si occupa di tutele per i viaggiatori del trasporto aereo.

Secondo le norme di riferimento (regolamento CE 261 per i voli UE e Convenzione di Montreal per quelli internazionali) ai passeggeri spetta un risarcimento economico in caso di ritardi superiori alle 3 ore non causati da circostanze eccezionali. Compensazioni che, nei voli comunitari, possono variare tra 250 e 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. In più è importante sapere che se il ritardo supera le 5 ore i viaggiatori hanno diritto anche al rimborso totale o parziale del biglietto pagato.

Questo per quanto riguarda nello specifico i voli comunitari. Tutele minori, invece, per quelli internazionali dove alle vittime del disservizio è garantito soltanto il rimborso dei danni causati direttamente dal ritardo.

Come chiedere il risarcimento?

Se il nostro caso specifico ci da diritto a un rimborso per il ritardo aereo abbiamo 3 strade percorribili per richiederlo. La più immediata è quella di recarsi subito presso lo sportello della compagnia aerea, chiedere lumi sulle motivazioni del ritardo e far partire la pratica. Il tutto presentando i documenti di prenotazione e testimonianze (foto del tabellone partenze, video etc.) che attestino il disservizio. La prima alternativa è quella di fare tutto online nei tempi stabiliti dalle leggi (ogni Paese ha tempi di prescrizione diversi per chiedere il risarcimento). La seconda è quella di affidare la pratica agli esperti delle società che si occupano di rimborsi e risarcimenti.

Gli aeroporti con più voli cancellati

Continuiamo con le classifiche e andiamo a scoprire gli scali con più cancellazioni in assoluto. In questa graduatoria (l’ultima ufficiale disponibile, risalente alla scorsa estate) ci sono moltissimi famosi aeroporti europei. Peggiore in assoluto il Charles De Gaulle di Parigi con la poco invidiabile media di quasi un volo su 5 annullato a luglio 2022. Secondo e terzo gradino del podio per gli aeroporti più grandi di Londra, ovvero Heathrow e Gatwick.

Basti pensare che nelle strutture londinesi, proprio a causa delle continue cancellazioni, venne stabilito lo scorso anno una limitazione al numero massimo di voli giornalieri. A seguire lo Schipol di Amsterdam e molti scali spagnoli, tra i più colpiti dalle lunghe ondate di protesta indette dalle compagnie low cost Ryanair e EasyJet.

Gli scali più belli del pianeta: la top 5

Non tutti gli aeroporti, però, si sono conquistati una fama negativa nell’ultimo biennio. Alcuni, invece, hanno conquistato prestigio e sono stati nominati tra i più belli e i più efficienti del pianeta. Al primo posto tra gli scali virtuosi troviamo il meraviglioso Changi di Singapore, nominato per la 12esima volta nel 2023 aeroporto più bello del mondo. Una vera e propria opera d’arte architettonica che ospita addirittura laghetti e giardini delle farfalle.

Secondo in classifica l’Hamad International Airport di Doha (primo nel 2022), subito davanti all’Haneda, il principale aeroporto di Tokyo. Quarto posto ancora per l’Asia con l’Incheon International Airport di Seul. Nonostante disagi e cancellazioni, infine, compare nella graduatoria anche il Charles De Gaulle di Parigi, una delle strutture più antiche e ricche di storia del Vecchio Continente.