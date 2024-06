Come cambiare abitudini alimentari: quattro consigli pratici

La salute inizia a tavola, ma spesso è difficile controllarsi durante i pasti. Se trovi questo compito complicato, ecco alcuni consigli per cambiare le abitudini alimentari. Non importa se lo fai per avere una dieta più varia, per rimetterti in forma per l’estate o per un’occasione importante, o semplicemente per dimagrire. Nei casi di perdita di peso, è consigliabile consultare un esperto di nutrizione che con il calcolatore del BMI possa suggerirti una dieta equilibrata e comportamenti adeguati a raggiungere i tuoi obiettivi.

Quattro modi per cambiare senza sforzo le proprie abitudini alimentari

Il diario alimentare: un metodo efficace per cambiare le abitudini alimentari è tenere un diario alimentare, annotando tutto ciò che si mangia durante la giornata e la settimana. Questo aiuta a individuare alimenti consumati troppo spesso e gruppi alimentari quasi assenti dalla dieta. Ad esempio, le abitudini alimentari degli italiani tendono a essere sbilanciate verso i carboidrati. Provare un piatto nuovo ogni settimana: preparare un piatto nuovo ogni settimana è un ottimo modo per variare le abitudini alimentari. Ogni cucina ha ricette leggere che si adattano alle esigenze di chi è a dieta o vuole mangiare meglio, combinando in modo equilibrato proteine, carboidrati, grassi e fibre. I piatti unici della cucina orientale e tropicale sono ideali per assicurarsi un apporto bilanciato di nutrienti. Pianificare i pasti in anticipo: gli esperti di nutrizione consigliano di pianificare i pasti della settimana in anticipo, magari la domenica sera. Questa pratica aiuta a variare la dieta e a evitare la tentazione di cedere a cibi d’asporto o surgelati quando si è stanchi. I più organizzati possono preparare in anticipo le basi del menu settimanale, come pasta, cereali o verdure cotte, e poi assemblare i piatti al momento del pasto, seguendo la pratica del “meal prep”. Fare una spesa sana: avere un menu settimanale facilita la spesa, aiutando a resistere alla tentazione di acquistare cibi pronti o confezionati che non sono salutari. Sapere cosa cucinerai nei giorni successivi ti aiuta a evitare acquisti impulsivi e a scegliere alimenti più sani. La salute, infatti, inizia dal carrello della spesa, oltre che a tavola.

Seguendo questi consigli pratici, cambiare le abitudini alimentari diventa un processo più semplice e sostenibile nel tempo.