Il ‘dark’ è un genere che attraversa trasversalmente la letteratura, facendo germogliare sottogeneri nei romanzi come nel fantasy. Un’ombra che dà profondità al racconto, intrecciando la storia con i fili più scuri della psicologia dei personaggi.

Il dark rappresenta non solo un mondo letterario, ma anche estetico, che rimanda a padri nobili della letteratura mondiale e italiana, come quelli del Romanticismo. Un genere che fa convivere in modo felice sentimenti contrastanti, amori tormentati, personalità controverse e affascinanti. Che mette il lettore non solo davanti all’eroe che ognuno vorrebbe essere, ma anche all’antieroe che può essere in ognuno di noi.

La letteratura dark è ormai copiosissima, e trovare le recensioni dei migliori romanzi dark aiuta non solo ad entrare in questo mondo, ma a individuare i libri da leggere. I lettori appassionati sono in aumento, così come colore che decidono di scrivere una storia da sottoporre al pubblico.

Attraverso le recensioni è quindi possibile conoscere non solo opere importanti, ma anche i lavori di scrittori emergenti. Una porta di accesso ai best seller del futuro, potendo usufruire del consiglio di professionisti appassionati, che condividono con il lettore la stessa passione.