Come promuovere e far crescere il tuo business con un sito web ben posizionato

Al giorno d’oggi per promuovere la tua attività, puoi intraprendere moltissime azioni e sfruttare i moderni mezzi informatici. Oggi vediamo in particolare come fare promozione e migliorare la brand awareness grazie a un sito internet.

L’importanza di avere un sito web

Aprire un portale web è fondamentale per far conoscere la tua azienda. Molti commettono l’errore di pensare che avere dei social network sia sufficiente; al contrario, è essenziale avere un luogo di proprietà dove non devi sottostare alle regole che ti impediscono di pubblicare un contenuto oppure che mettono restrizioni alla lunghezza dei tuoi contenuti. La realizzazione siti web ben posizionati ti apre la strada e ti permette di conseguire i tuoi obiettivi aziendali.

Il sito internet è invece solo tuo e puoi farci quello che vuoi. Avere una piattaforma online ben posizionata, significa migliorare le impression nella SERP dei motori di ricerca. In pratica, non è sufficiente avere una piattaforma web ma occorre lavorare sul numero di volte in cui compare tra i risultati di ricerca di Google.

Quando una pagina web è ottimizzata, si posiziona meglio e perciò viene visualizzato più volte generando traffico di qualità. L’aumento di visibilità è immediato grazie alle migliori strategie di posizionamento e ottimizzazione.

Come ottimizzare il tuo sito web

Lo scopo dei motori di ricerca è aiutare gli utenti e se non conosci le regole con cui Google seleziona i siti web, va a finire che il tuo viene ignorato e non funge allo scopo.

Il tuo sito internet va posizionato e ottimizzato perché sia davvero funzionale. Agendo su vari aspetti, come URL, catalogo, titoli, è possibile migliorare il suo posizionamento. In questo modo, i motori di ricerca, Google in primis, valuteranno come migliore la tua pagina internet e quindi la proporranno più volte nel momento in cui gli utenti cercano il servizio o il prodotto che tu offri.

Maggiore visibilità con le keyword giuste

Abbiamo già introdotto brevemente alcuni elementi su cui agire per migliorare il posizionamento, tuttavia, occorre parlare in maniera più approfondita delle keyword. Se vuoi ottenere un migliore posizionamento per il tuo portale web, devi selezionare le giuste keyword cioè quelle che sono in grado di aumentare gli accessi.

Le parole chiave migliori sono quelle in grado di intercettare maggiormente le ricerche dell’utente medio da individuare all’interno di un pubblico target. Va da sé quindi che per avere un sito web di successo, occorre valutare con attenzione il tuo pubblico target, se non l’hai ancora fatto nel business plan. A tal proposto, potrebbe essere utile in quest’occasione andare ad aggiornarlo se è stato stilato diverso tempo fa.

I cluster di keyword funzionano ancora meglio

In realtà, oggi per piacere a Google, occorre lavorare non solo su determinate keyword ma piuttosto su cluster di keyword. In sostanza, i contenuti non devono per forza essere uno per ogni keyword Poiché in questo modo si rischia di essere penalizzati da Google. Invece, meglio produrre un contenuto che contenga un cluster di keyword perché viene valutato meglio, evitando contenuti ridondanti e ripetitivi all’interno del portale della tua azienda.