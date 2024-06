Come ritrovare il tempo che ci appartiene

Razionalizzare lo spazio per guadagnare il tempo

Tenere in ordine la propria casa può rivelarsi un compito molto difficile: lavoro e impegni riducono il nostro tempo libero a un paio d’ore giornaliere e allo sfuggente weekend. Il tempo da dedicare a noi stessi, alle nostre passioni e ai nostri cari si riduce a poco più di una manciata di minuti. Dimenticate pure la chitarra che avete relegato nella polverosa soffitta e che ormai non suonate più da tempo, o la vecchia moto che volevate rimettere a nuovo, dimenticate di seguire quel corso di giardinaggio che vi siete fatti regalare per il vostro compleanno! Il tempo è pochissimo e il vostro corpo dopo una lunga settimana di lavoro ha bisogno anche di riposare.

Forse, però, non è ancora arrivato il momento di rassegnarsi: al contrario bisogna contrattaccare, mettere in scacco questa situazione frustrante per riprendere possesso del nostro tempo e della nostra vita! Per farlo occorrerà determinazione e pianificazione, per ridurre al minimo gli sprechi di tempo ed energia legati al tedioso ma necessario lavoro domestico.

Per combattere l’entropia

Il segreto per una casa sempre pulita e in ordine è avere a disposizione mobili capaci di razionalizzare tutti i nostri oggetti. In questo modo ogni cosa avrà il suo posto prestabilito, e una volta utilizzata la si potrà riporre senza troppo sforzo, lasciando così gli ambienti liberi da oggetti vaganti. Posizionare in ogni stanza un armadietto potrebbe sembrare una soluzione fin troppo scontata per funzionare davvero, ma in realtà è proprio così! Un armadietto infatti è l’elemento d’arredo essenziale per contrastare il disordine e avere una casa funzionale. Inserire in ogni ambiente un armadietto, anche di modeste dimensioni, può ridurre drasticamente il grado di disordine della casa, aiutandoci di conseguenza nelle fasi di pulizia e di rassetto.

Un altro mobile oggi quasi completamento dimenticato, ma che sta fortunatamente tornando in auge, quasi magicamente ripescato dal cassetto dei ricordi, un tempo per i nostri nonni era molto comune. Si tratta della panca ingresso, un elemento polifunzionale che assolve in modo magistrale al compito di mantenere ordine e pulizia nella casa. Nelle epoche passate era molto comune, lo si poteva trovare solitamente nel vestibolo, ovvero in quella stanza adibita a ricevere gli ospiti. Una panca di questo genere, oltre ad offrire una seduta, è dotata di un ampio vano interno in cui è possibile inserire una grande quantità di oggetti altrimenti liberi di vagare attraverso le stanze.

Ordine e grazia, il ritorno di un classico dell’arredo

Oltre all’utilità, una panca da ingresso è un oggetto d’arredo elegante e raffinato, che ben si presta a dare un tocco di stile alla nostra casa. Spesso si tratta di elementi di arredo costruiti con prodotti di alta qualità, come legno massello, e con decorazioni e intagli che ne arricchiscono il valore.

Esistono panche con funzionalità simili anche per le aree all’aperto, come giardino o attico, fatte di materiali in grado di resistere a pioggia e umidità, per razionalizzare gli spazi esterni. All’interno potremmo riporvi, ad esempio, utensili per il giardinaggio, oppure piccoli oggetti che fanno parte dell’arredo da esterno, come cuscini, lampade portatili, coperte o teli, e moltissime altre piccole cose.

Si tratta di elementi di arredo estremamente utili per mantenere la casa pulita e ordinata e dunque per risparmiare tempo prezioso da dedicare a noi stessi. Armadietti e panche sono disponibili in una moltitudine di fogge e materiali, e per questo adattabili ad ogni tipo di contesto. Mobili solitamente di piccole o medie dimensioni, che ci danno anche l’occasione di dare sfogo al nostro lato creativo, per dare un tocco personale alla casa, giocando con stili e colori e sperimentando gli accostamenti più improbabili.