Conti correnti: prezzi in rialzo ma c’è il modo di risparmiare

Un’interessante indagine sui conti correnti bancari realizzata dall’Osservatorio ConfrontaConti.it nel mese di luglio 2023 ha mostrato dati in controtendenza: da una parte un notevole aumento dei costi dei conti correnti tradizionali, dall’altra un ribasso dei costi relativi ai conti correnti online.

Un rialzo particolarmente elevato ha riguardato il costo delle carte di debito che ha fatto registrare un aumento del 56,04%; anche il canone del conto è molto aumentato (25,01%), meno importante l’aumento del costo dei bonifici (2,35%).

Per quanto riguarda i conti online, invece, i dati parlano di un -7,94% relativamente ai costi della carta di debito, di un -8,04% per quanto riguarda il canone di tenuta conto e di un -5,97% per quanto concerne i costi della carta di credito.

Ecco che sempre più persone hanno deciso negli ultimi anni di passare alla versione digitale del conto corrente bancario, decisamente conveniente e pratica.

Ne è un chiaro esempio il conto corrente online Crédit Agricole che offre il canone zero sul conto, carta di debito a canone gratuito per i primi due anni, prelievi a costo zero sugli ATM Crédit Agricole e bonifici SEPA online gratuiti.

Passare quindi a un conto online è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione per avere un risparmio annuo non indifferente sulle spese bancarie.

Conti correnti online: non solo vantaggi economici

I conti correnti online sono convenienti: questa convenienza deriva dal fatto che le spese di gestione che le banche devono sostenere per questi ultimi sono decisamente più alte: occorrono infatti maggiori risorse umane (mentre nel caso dei conti online le varie operazioni sono gestite in autonomia dai clienti) e sono anche necessari sportelli fisici con relativi costi di affitto, spese ordinarie e straordinarie per l’immobile ecc.

Detto della convenienza economica, si deve anche far notare che i conti online sono caratterizzati da una notevole comodità. Tutte le operazioni infatti possono essere effettuate tramite smartphone, tablet, personal computer ecc. da qualsiasi luogo sia presente una connessione Internet (wi-fi o dati), quindi da casa, dall’ufficio, da un edificio pubblico ecc.

Il conto online poi è sempre operativo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7; non vi è il vincolo degli orari di sportello.

Ovviamente vi è anche un sensibile risparmio di tempo dal momento che non è necessario recarsi presso la filiale della banca e nemmeno fare code allo sportello.

Quindi, oltre al fattore convenienza, si deve tenere in debito conto anche l’aspetto della flessibilità e quello del risparmio di tempo.

Conti online: il fattore sostenibilità

Un’altra riflessione che si può fare a proposito dei conti correnti online è che si tratta di prodotti sostenibili da un punto di vista ambientale. Al di là del minore quantitativo di emissioni nocive dovuto al fatto che non si devono utilizzare mezzi di trasporto privati o pubblici per recarsi in banca, si deve tenere di conto che sono conti bancari paperless (senza carta): tutta la documentazione e tutte le ricevute infatti non vengono stampate, ma possono essere rapidamente scaricate e archiviate sullo smartphone o sull’hard disk del pc.

Vista la crescente attenzione alle tematiche ambientali, anche questo aspetto merita sicuramente una certa considerazione.