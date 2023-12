Texas, la nuova legge sull’immigrazione che sfida Biden

Roma, 19 dic – Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha firmato una nuova legge in materia di immigrazione che permetterà alla polizia di Stato di arrestare i clandestini che attraversano illegalmente i confini e attribuisce ai tribunali locali il potere di espellerli dal Paese.

La nuova legge del Texas sull’immigrazione

Il disegno di legge firmato da Abbott si intitola Sb4 ed entrerà in vigore a marzo. Prevedibilmente porterà a un contenzioso istituzionale in quanto negli Stati Uniti la competenza per quanto riguarda l’immigrazione appartiene al governo federale e non ai singoli Stati. Nella conferenza di presentazione, il governatore ha attaccato direttamente il presidente Joe Biden, accusandolo di non fare abbastanza per proteggere i confini: “La deliberata inazione di Biden ha lasciato il Texas a cavarsela da solo”. Infatti, gli arrivi di migranti irregolari dalla frontiera con il Messico sono considerevolmente aumentati dopo la scadenza del Title 42, il quale permetteva una maggiora facilità dei respingimenti e che era stato attivato dall’ex presidente Donald Trump nel 2020. Secondo Abbott, da quando Biden è in carica sarebbero circa otto milioni le persone entrate illegalmente negli Usa.

Cosa prevede la Sb4

La nuova legge è già stata definita dall’American Civil Liberties Union (Aclu), organizzazione che si occupa di diritti civili ,come “una delle leggi anti-immigrazione più radicali mai approvare da qualsiasi Stato”. Con la Sb4 qualsiasi agente di polizia texano potrà fermare e arrestare i clandestini provenienti dal Messico. Questi ultimi potranno essere accusati di essere entrati in modo irregolare in Texas, con pene previste vanno dai 6 mesi ai 20 anni di carcere. I tribunali locali potranno prescrivere alle persone arrestate di tornare in Messico. Nel caso in cui l’ordine di espulsione emesso dal giudice non venga rispettato è prevista una pena fino a 20 anni di carcere. L’attraversamento irregolare del confine è già un reato per la legge federale, ma spesso le autorità federali non perseguono chi compie questo reato almeno fino alla seconda infrazione. Inoltre, la nuova proposta di legge riguarda anche i richiedenti asilo, i quali non eviteranno l’arresto o il processo a meno che la loro richiesta di asilo non sia già stata accolta. In più il governo di Abbott ha stanziato un miliardo e mezzo di dollari per la costruzione di un muro al confine con il Messico.

Michele Iozzino