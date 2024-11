Hospitality business: un mercato in ascesa. I consigli di Lanfranco Pescante, per entrare nel settore e avere successo.

Il settore dell’hospitality business è una componente fondamentale dell’economia globale, spesso sottovalutata ma con un peso significativo sui flussi economici internazionali.

Con il continuo incremento del turismo e l’evoluzione delle preferenze dei viaggiatori, questo mercato si sta espandendo rapidamente, offrendo opportunità di sviluppo e investimento in tutto il mondo.

Il mercato dell’hospitality business sta diventando sempre più ampio ed è per questo che molte più persone continuano a interessarsi a questo settore.

Naturalmente, come afferma Lanfranco Pescante “non bisogna pensare che questo business sia semplice, chi lo pensa fallisce. Infatti, il 90% delle attività nel campo dell’hospitality business chiude dopo un anno. Il motivo? Spesso è la mancanza di conoscenze pregresse, di impegno, di supporto da parte di un mentore e la capacità di creare un progetto su lungo periodo, capendo che non si vedono i guadagni fin da subito, ma bisogna lavorare duramente e con umilità per raggiungere il successo.”

Capire le difficoltà, formarsi e lavorando duramente è essenziale nel settore, ma vediamo più nel dettaglio come sta crescendo e quali sono i dati internazionali e nazionali.

Hospitality, un settore in crescita costante

Il valore del turismo e dell’hospitality è impressionante, tanto che secondo gli ultimi dati, l’industria turistica globale genera dal 5% al 7% della ricchezza mondiale.

Se si considerano le attività indirette e l’indotto, questa percentuale raddoppia. Parliamo di un valore complessivo di 10.000 miliardi di euro, con un impatto pro capite sul PIL che raggiunge i 1.230 euro per persona.

L’Europa, in particolare, rimane una delle destinazioni turistiche principali, accogliendo il 54% degli arrivi mondiali, seguita dalla regione Asia/Pacifico con il 18%, le Americhe con il 15%, il Medio Oriente con il 7% e l’Africa con il 6%.

Questa crescita è trainata anche dall’aumento del numero di eventi internazionali, fiere e mostre che attraggono visitatori da tutto il mondo.

Gli eventi di grande portata, come il World Travel Market, le esposizioni di moda internazionali e le fiere tecnologiche, stanno contribuendo a rafforzare la domanda di strutture alberghiere.

Il caso dell’Italia: turismo come motore economico

L’Italia si conferma uno dei paesi leader nel settore dell’hospitality. Nel 2023, il comparto turistico ha generato 215 miliardi di euro, corrispondenti al 10,5% del PIL nazionale. Di questo valore, 37 miliardi derivano dai soggiorni, con un tasso di occupazione medio negli hotel del 67%.

Nel paese sono attive oltre 32.000 strutture alberghiere, affiancate da una rete di strutture extra alberghiere, come campeggi, B&B e alloggi gestiti imprenditorialmente, che costituiscono il 43% dei posti letto disponibili.

Le tipologie di hotel presenti sul mercato italiano variano considerevolmente in base al livello di servizio offerto. Gli hotel a 3 stelle rappresentano il 22% del totale, seguiti dai 4 stelle con il 21% e dai 5 stelle e 5 stelle lusso, che occupano il 3% del mercato.

Nonostante l’ampia offerta, la crescente competizione delle strutture extra alberghiere e degli affitti brevi, sostenuta anche da piattaforme online come Airbnb, sta mettendo pressione sul tradizionale modello di business alberghiero.

Prospettive future per il mercato alberghiero

Il mercato globale degli hotel, valutato a circa 820 miliardi di dollari nel 2023, è destinato a raggiungere i 1.557 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,58%.

Questa crescita riflette non solo l’aumento della domanda di soggiorni legati ai viaggi di piacere, ma anche il forte impulso dato dal turismo d’affari e dagli eventi internazionali.

La trasformazione del settore è evidente anche nei modelli di ospitalità. Accanto agli hotel tradizionali, stanno emergendo nuove soluzioni di alloggio che si rivolgono a una clientela sempre più esigente e diversificata.

Strutture di lusso con spa, business hotel dotati di servizi all’avanguardia, alloggi a lungo termine e bed & breakfast continuano a evolversi per rispondere ai cambiamenti nelle abitudini di viaggio.

Inoltre, il sistema di classificazione alberghiera basato sulle stelle, che va da una a cinque, rimane uno dei principali strumenti per orientare i consumatori nella scelta della struttura più adatta alle proprie esigenze.

Le sfide del settore dell’hospitality business: come superarle? I consigli di Lanfranco Pescante.

Nonostante le prospettive di crescita, entrare e ottenere successo nel settore dell’hospitality non è semplice, bisogna comprendere sia i ruoli sia capire che ogni sfida ha bisogno di impegno e di un’estrema capacità di adattamento per riuscire a raggiungere i giusti risultati.

Come spiega Lanfranco Pescante: “Conoscere gli aspetti operativi e strategici è molto importante. Senza che si conosca a fondo il settore e come funziona, comprendendo l’importanza di ogni ruolo dal più umile fino a quello più complesso, non si può ottenere successo. Senza queste conoscenze alla base non si può raggiungere il vertice”.

Inoltre, un fattore molto importante per riuscire a creare un business profittevole e duraturo nel settore è la passione. Solo con la giusta passione è possibile ottenere dei risultati ottimali, infatti, Lanfranco Pescante sottolinea che: “La passione è ciò che alimenta le lunghe ore di lavoro e la determinazione necessaria nel percorso dell’hospitality business, dando valore a ogni sforzo compiuto per superare le proprie sfide. È fondamentale credere in sé stessi, restare concentrati sui propri obiettivi e non lasciarsi distrarre da chi non condivide la stessa visione.

Bisogna essere proattivi e motivati non solo dai risultati esterni, ma anche da un desiderio interiore di realizzare la propria visione e fare la differenza. La capacità di fissare obiettivi personali e affrontare le sfide senza dipendere dalla convalida degli altri è essenziale. Quando si commette un errore, non bisogna cercare giustificazioni, ma ammetterlo, chiedere scusa e imparare da quell’esperienza, impegnandosi a migliorare in futuro”.

Passione, determinazione, capacità di comprendere e sondare il mercato, umiltà e capacità di migliorarsi e rispondere sempre positivamente alle sfide sono la chiave per riuscire a raggiungere i giusti risultati in un settore così complesso ma anche affascinante e ricco di opportunità di crescita e profitto.