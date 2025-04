Nintendo Switch nel 2025: vale ancora la pena acquistarla?

La Switch, console ibrida di Nintendo lanciata nel marzo 2017, ha infranto record su record. Un successo inarrestabile, sia in termini di vendita che di critica, con milioni di giocatori che si sono lasciati conquistare dalle caratteristiche uniche della console e al suo catalogo di giochi esclusivi.

Con Switch 2 che verrà presentata ufficialmente il prossimo 2 aprile, viene da chiedersi se può avere ancora senso comprare una semplice Nintendo Switch nel 2025. La nostra risposta è affermativa: la console rappresenta infatti ancora un unicum sul mercato, grazie alla sua capacità di unire gioco in portabilità e casalingo.

Perché scegliere Nintendo Switch oggi?

Pur essendo arrivata alla fine del suo ciclo vitale, Nintendo Switch continua ad attrarre nuovi giocatori grazie a un catalogo giochi enorme, tanto per qualità, quanto per quantità. Chi desidera vivere la “Nintendo Experience” non ha altra scelta: deve acquistare una Switch.

Certo, la console Nintendo non può vantare la potenza di una Playstation 5, ma offre ancora d’oggi una resa di tutto rispetto e l’innegabile vantaggio di potere giocare anche in metropolitana o in una pausa veloce in ufficio.

Se quest’ultimo aspetto rappresenta l’interesse principale, si può optare per la Nintendo Switch Lite, una versione più compatta e leggera, pensata per esaltare il gioco in mobilità. Questo modello non può contare sui Joy-Con staccabili, ma rimane comunque collegabile alla TV.

Per chi invece volesse puntare alla massima resa visiva e non si accontentasse della versione base, la scelta migliore è Nintendo Switch OLED. L’ultima revisione della console ha introdotto uno schermo OLED da 7 pollici che garantisce colori più vividi e un contrasto migliorato. È comunque bene precisare che i giochi rimangono compatibili, e perfettamente godibili, su tutti i modelli di Nintendo Switch.

5 giochi imperdibili per Nintendo Switch

Il parco titoli Switch può vantare una serie di capolavori che hanno scritto la storia del videogioco moderno. Ne abbiamo selezionati cinque, che si possono giocare in esclusiva sulla console Nintendo: