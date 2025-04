“Il Battito” – Il nuovo romanzo di Olga Tordonato, un viaggio tra realtà e percezione

Roma, 7 apr – Un’opera intensa e suggestiva che esplora il confine tra coscienza e inconscio. Qual è il vero confine tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo? Il Battito , il nuovo romanzo di Olga Tordonato, un’esperienza narrativa che indaga il mistero della mente, i legami invisibili tra le persone e la percezione della realtà. Un’opera avvolgente e profonda, capace di trascinare il lettore in un intreccio di emozioni, domande e rivelazioni.

“Il Battito”, un viaggio tra realtà e percezione

Un ragazzo giace in coma in un centro specializzato, sospeso in una condizione enigmatica tra la vita e l’oblio. Sua madre attende con speranza un risveglio che sembra impossibile. A chilometri di distanza, Arianna sente il bisogno di cambiare qualcosa nella propria esistenza. L’incontro con Otis, il carismatico proprietario di una palestra, è il punto di svolta. In lui c’è qualcosa di inspiegabile, un dettaglio impercettibile che la destabilizza. Un’ombra nel suo sguardo, un’energia che la attrae e la inquieta.

Le loro vite sembrano slegate, eppure un filo invisibile le unisce. Cosa si nasconde dietro le loro esperienze? Quale battito segreto li lega, oltre il tempo e lo spazio? In un’alternanza continua tra sogno e realtà, tra percezione e verità, Il Battito conduce il lettore in un viaggio psicologico e onirico, dove ogni risposta porta con sé nuove domande.

L’autrice: una voce intensa nel panorama letterario contemporaneo

Olga Tordonato si distingue per la sua scrittura evocativa e profonda, capace di esplorare le sfumature della mente umana e dell’animo. I suoi racconti si muovono sul delicato equilibrio tra emozione e analisi interiore, portando il lettore a confrontarsi con le proprie percezioni e con l’ambiguità della realtà. “Il Battito” è un esempio perfetto della sua capacità di raccontare l’invisibile, trasformando ogni pagina in un’esperienza sensoriale e mentale.

Il Battito è disponibile su pabeditore.com – Amazon e in tutte le librerie o store online



