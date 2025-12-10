LOGIN
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Miscellanea

La provincia di Vibo Valentia scrigno di bellezza sulla Calabria Tirrenica

by Redazione
Scritto da Redazione 0 commento
Galt Media

Si pone al centro di un polo turistico d‘eccellenza, caratterizzato da una ricettività diffusa e di alta qualità

La Provincia di Vibo Valentia, istituita nel 1995, occupa un segmento sub-rettangolare est-ovest della porzione centrale della penisola calabra. Amministrativamente conta 50 Comuni. Dai circa 70 Km di costa tirrenica frastagliata, da Pizzo a Nicotera, si estende a est fino alla culminazione topografica della catena delle Serre (q. 1423 – Monte Pecoraro).

Supera lo spartiacque idrografico N-S Tirreno-Jonio al bordo est (da Colle d’Arena a Pietratonda) dove margina con le zone di testata dei bacini di cattura recente dell’Allaro a sud e a nord dell’Ancinale e Alaco. In direzione N-S o meglio NNE-SSO, il territorio in esame è dominato da tre fisiografie principali tra loro allineate che, da ovest verso est, configurano: il promontorio del Monte Poro, l’ampia vallata del fiume Mesima e la catena delle Serre.

Il grande promontorio granitico del Monte Poro, è limitato proprio dai confini provinciali e dal mare si eleva fino ai 710 m. La caratteristica morfologica è quella di un vasto falsopiano sommitale esteso fino all’abitato di Vibo Valentia, marginato a ovest da versanti che si raccordano alla costa con acclività media del 15-20%, mentre nel dettaglio annoverano una successione di scarpate con pendenze talora prossime al 100% interrotte da 4, talora 5, ordini topografici di aree terrazzate ognuna poco estesa.

Sono queste rappresentative di fasi di ritiro del mare nonché di fasi marcate del sollevamento orogenico del sistema. Sulle aree terrazzate costiere, per lo più marginate da faglie recenti e attive, come sui pianalti, si distribuiscono tutti i centri urbani capoluogo e le relative popolose frazioni, da Pizzo, Tropea, Parghelia, Joppolo, Briatico sulla costa, a Mileto e Vibo Valentia sulle aree sommitali.

L’economia del Monte Poro è essenzialmente agricola su piccoli apprezzamenti e in genere a conduzione diretta. Dispersione analoga si rileva nella zootecnia, condotta di norma con tecniche pastorali tradizionali (ovini); un qualche tentativo di allevamento intensivo si rileva esclusivamente per bovini e suini.

Un’economia quindi del tutto statica e che neanche affronta la concorrenza; che può dare al più sussistenza familiare o di gruppo ma che non produce sviluppo, nonostante condizioni territoriali di elevata potenzialità sia per disponibilità di superfici che fattori climatici.

Discorso differente può essere proposto per il turismo costiero, le cui iniziative ricoprono ormai l’intero litorale al punto da poter affermare che non si ritrovano più di 500 m di costa che non siano oggetto d’uso per il tempo libero e non siano occupati da strutture fisse. Uno dei settori con le maggiori potenzialità è sicuramente quello del turismo. Vibo Valentia è stata infatti nel 2024 la prima provincia Calabrese per numero di arrivi negli esercizi ricettivi, grazie alla forza motrice della Costa degli Dei con focus nell’aerea dei Comuni di Ricadi, Tropea, Parghelia, Zambrone.

La provincia si pone dunque al centro di un polo turistico d‘eccellenza, caratterizzato da una ricettività diffusa, quantitativamente elevata, ma che va qualitativamente implementata attraverso azioni volte alla diversificazione dell‘offerta turistica (allo stato monopolizzata dal turismo balneare) con pacchetti integrati che valorizzino tutte le risorse presenti sul territorio. Proprio in questo contesto

In questo contesto territoriale vario e variegato nasce Informa Calabria, una voce autentica del territorio calabrese con focus sulla provincia di Vibo Valentia ma che trasversalmente racconta la Calabria tutta.

Il sito propone aggiornamenti quotidiani, articoli di cronaca, politica, attualità e rubriche tematiche pensate per raccontare il territorio in modo chiaro, professionale e imparziale. Uno sguardo a 360 gradi su tutto ciò che riguarda da vicino la regione, con storie interessanti anche sui personaggi che portano in alto il nome della Calabria.

Oltre alla piattaforma digitale, Informacalabria.it mette a disposizione un giornale cartaceo free-press, composto da 16 pagine a colori, distribuito gratuitamente nelle edicole e in numerose attività commerciali della provincia di Vibo Valentia e in altre località selezionate della Calabria. La versione online integra notizie in tempo reale con contenuti di approfondimento, offrendo così un’informazione completa e sempre aggiornata.

La missione: raccontare la Calabria

All’interno del sito sono presenti numerose sezioni tematiche, tra cui la categoria dedicata al Turismo in Calabria, una delle più apprezzate dagli utenti. Non mancano infatti i continui aggiornamenti sui trasporti da e per la regione. In forte crescita è anche la rubrica Food & Wine, che racconta l’evoluzione dell’enogastronomia calabrese, sempre più al centro dell’interesse regionale e nazionale.

