Tanti modelli per le diverse tipologie di scalinate.

All’interno delle nostre abitazioni, negli uffici o nei luoghi pubblici spesso le scalinate, seppur belle a vedersi, sono ostacoli insormontabili per chi ha delle problematiche di deambulazione e di conseguenza si trova impossibilitato ad arrivare in cima. Per questo non è difficile ormai trovare comodi ed efficienti montascale con diverse dimensioni e che si possono adattare a tutti i tipi di scalinate che permetteranno a chi non potrà in maniera autonoma di raggiungere i piani superiori. Ci sono delle aziende che garantiscono la qualità e l’efficienza che cerchi con un montaggio in meno di 48 ore in tutta sicurezza, con articoli nuovi o anche usati.

Montascale che si adattano per ambienti interni o esterni.

Il montascale potrà essere montato nella parte interna della scala in modo che la pedata dei gradini possa rimanere sicura per tutte le persone. Ma vediamo qualche caso nello specifico: se la scala dovesse essere molto stretta la sedia ti consentirà un’inversione di direzione parziale o anche completa: si tratta di una tecnologia di guida inversa Otolift. La cosa importante è che sarà il montascale ad adattarsi alle scale che avranno una dimensione di 60 cm ed oltre. Anche il disegno del montascale stesso è importante e potrete trovare tutto ciò che soddisfi le vostre esigenze insieme al vostro gusto. Stesso discorso vale per la sicurezza: avrete il massimo sotto questo punto di vista grazie alle molteplici funzioni a protezione di chi ne usufruisce. Insomma, una garanzia assoluta.

Quali problemi portano ad utilizzare un montascale? E su che tipo di scalinate possono essere usato?

Se qualcosa dovesse andare ad intralciare il percorso sulle scale ecco che il montascale si fermerà. Diverse sono le motivazioni che costringono le persone ad usare un montascale: artrosi, vertigini, reumatismi, perdita di forza muscolare o anche interventi chirurgici. Gli spazi di casa in questo modo potranno essere vissuti senza alcun problema e tutti avranno accesso nei diversi luoghi, così come i posti pubblici o anche quelli in cui lavoriamo. E se le scale non dovessero avere una forma ‘standard’? Nessun tipo di problema in quanto i principali montascale posso essere adattati a scale dritte, curve, a chiocciola, a spirale o anche a scale posizionate all’esterno.

La possibilità di acquistare un montascale utilizzato: stessa qualità e sicurezza.

E se qualcuno volesse utilizzare un montascale usato? E’ disponibile sul mercato? Assolutamente sì con un importante risparmio economico. Anche per questa soluzione saranno garantite la massima qualità e sicurezza grazie alla certificazioni del caso come quella CE e la norma NEN-EN 81-40. Le fabbriche che producono questi montascale sottopongono i prodotti a severi controlli con l’installazione di nuove batterie, controllo del motore e sostituzione delle parti che col tempo sono soggette all’usura: la garanzia del funzionamento di questo montascale usato durerà per molti anni. Avete allora urgenza di acquistarne uno per la vostra abitazione? Non perdete tempo quindi e cercate l’articolo, nuovo usato, che più riesca a soddisfare le vostre esigenze in termini certamente di qualità ma anche sotto l’aspetto economico.