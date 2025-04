Derthona Dialoga: Tortona incontra Toni Capuozzo

Tortona, 1 apr – Si terrà nella serata di martedì 8 aprile, nella Sala Ridotto del Teatro Civico di Tortona, il primo appuntamento di Derthona Dialoga: ad inaugurare la rassegna il giornalista e reporter Toni Capuozzo.

Cos’è la guerra?

Il friuliano presenterà – alle 21:00 in via Ammiraglio Mirabello, 3 – il suo ultimo libro “Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi“, volume edito dai tipi di Signs Publishing. Qualche ora prima, ovvero nel tardo pomeriggio, lo scrittore incontrerà gli studenti tortonesi nella sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”. Appuntamento alle 17:00.

Spiega Fabio Morreale, assessore alla Cultura dello stesso Comune di Tortona: “Vogliamo creare una rassegna con ospiti di assoluto rilievo. Apriremo l’incontro con un interprete della cultura italiana come Capuozzo, che porterà il pubblico tra i conflitti e le guerre che ha vissuto in prima persona, raccontandoli con la penna e con la telecamera. Dal 1979 è stato testimone diretto sui campi di battaglia, partendo dal quotidiano Lotta Continua, passando per Panorama Mese, Epoca e arrivando alla vicedirezione del TG5, facendo della libertà la propria cifra stilistica“.

Derthona Dialoga ospita Toni Capuozzo

L’intento dell’iniziativa “è quello di dare a Tortona un’importante occasione anche dal punto di vista culturale, creando momenti di confronto e approfondimento su grandi temi del nostro tempo”. Si discuterà di “idee, libri e concetti”. Una scelta – proseguendo con le parole di Morreale – “fondamentale per la crescita di una comunità e soprattutto delle generazioni future”.

L’incontro in Biblioteca offrirà anche ai più giovani l’opportunità di dialogare direttamente con chi ha attraversato il mondo per illustrare racconti sull’epoca in cui viviamo.