Fra gli elettrodomestici indispensabili in cucina troviamo, ovviamente, il frigorifero. Questo apparecchio è infatti necessario per garantire la corretta conservazione degli alimenti, delle bevande e di altri prodotti facilmente deperibili. Anche se abbiamo una discreta confidenza con questi dispositivi, in realtà i frigoriferi sono elettrodomestici molto complessi, e ne esistono tantissime tipologie differenti. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme una panoramica sui modelli più diffusi.

Frigoriferi da incasso o a libera installazione?

La scelta tra un frigorifero da incasso o a libera installazione risiede principalmente nella disposizione della cucina, e in fattori come il design scelto per questo ambiente. I primi vengono progettati per “incastrarsi” alla perfezione dentro un mobile realizzato su misura, ed è un’opzione eccellente per chi ama mantenere un equilibrio d’insieme a livello di estetica e di armonia in cucina.

Per quel che riguarda il costo, oggi è possibile risparmiare sull’acquisto di questi modelli, grazie alle offerte frigorifero da incasso reperibili online. In linee generali questa categoria ha un prezzo leggermente inferiore ai frigoriferi a libera installazione, anche se tutto dipende dalla casa produttrice e da altri fattori come le dimensioni e la classe di efficienza energetica.

I modelli a libera installazione, come spiega lo stesso termine, possono essere collocati ovunque in cucina. Presentano dunque una grande flessibilità in termini di posizionamento, e spesso offrono una capacità interna superiore rispetto ai frigo da incasso. In termini di tecnologie e di manutenzione, invece, le due tipologie si equivalgono.

Frigoriferi monoporta o a doppia porta?

Ecco un altro capitolo molto interessante, che riguarda le differenze tra i frigo monoporta e quelli dotati di doppia porta. I primi sono i più classici in assoluto, costano meno e sono generalmente più compatti, ma sono sprovvisti di freezer. In sintesi, sono più adatti per chi compra soprattutto prodotti freschi da consumare nel breve termine, o come soluzione di emergenza (cioè come secondo frigo).

I frigoriferi a doppia porta, come alcuni modelli Electrolux, dividono la camera interna in due sezioni, una delle quali dedicata agli alimenti surgelati. Rappresentano una soluzione quasi obbligata per le grandi famiglie, e per chi ha l’esigenza di avere sempre a disposizione i cibi a lunga conservazione. Rispetto ai monoporta, infatti, permettono di fare una scorta più ampia.

Il frigorifero side-by-side

Un discorso a parte lo merita il frigorifero side-by-side. Questo modello presenta un design più moderno e lussuoso, e ha dei costi non indifferenti, anche per via della sua grande capienza. La sua caratteristica peculiare è la presenza di due sportelli affiancati l’uno all’altro, insieme ad altre possibili chicche come il dispenser per il ghiaccio e l’erogatore di acqua o bevande. Molti modelli hanno anche un display incorporato, come il GMX844MC6F della LG.

Il mini frigorifero portatile

Non dimentichiamoci del mini frigorifero portatile, utilizzato spesso negli uffici, nelle camere da letto o come punto di stoccaggio per le bevande. Sono un must per gli studenti fuori sede, ma anche per le famiglie che hanno bisogno di soluzioni secondarie per la conservazione degli alimenti. Infine, essendo leggeri e portatili, possono diventare protagonisti di gite e viaggi.