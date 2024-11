SEO: quali sono i migliori servizi per migliorare la visibilità di un sito web

Avere un sito internet è essenziale ma non basta: occorre farlo funzionare se si vogliono raggiungere obiettivi quali migliorare la visibilità, intercettare il pubblico target, avere più traffico organico, aumentare il tasso di conversione. Una valida strategia di web marketing deve lavorare su più fronti per far crescere un website e portarlo al successo, partendo dalla SEO cioè ottimizzazione dei motori di ricerca.

Servizi SEO: quali sono i migliori

I tanti servizi SEO in Ticino di MG-WebSolutions.ch si articolano in una strategia di web marketing cucita addosso in base al tipo di sito web e ai suoi obiettivi. Tuttavia, in generale, si possono individuare servizi SEO quali:

SEO Audit . Per migliorare la SEO di un website, si mettono in campo diverse azioni che comprendono, anzitutto, l’ analisi della piattaforma . Attraverso la SEO Audit è possibile comprendere le potenzialità della pagina su cui lavorare.

Oltre la SEO: come migliorare il sito web a 360°

Oltre ai servizi SEO, esistono altre soluzioni che permettono di migliorare la visibilità e aumentare i click. In tal senso, merita di essere nominata la SERP. Si tratta di migliorare la posizione del website nella lista dei risultati di ricerca affinché i potenziali clienti trovino la piattaforma proprio nel momento in cui serve.

Le attività di SEO vanno costruite su misura soprattutto quando si tratta di un business che opera a livello locale che intende migliorare la visibilità nella zona interessata. Invece, chi ha un respiro più internazionale, ha bisogno di un portale web che intercetti un maggiore numero di persone all’interno del target, cioè il pubblico di riferimento da individuare analizzando diversi parametri. Infine, un e-commerce ha necessità di aumentare i click e il traffico organico; grazie ad attività on e off site, si intende intercettare più utenti potenzialmente interessati all’articolo o al servizio proposto online.