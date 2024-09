Sette cose da fare in Italia almeno una volta nella vita

Il nostro Paese è un territorio ricco di opportunità meravigliose che spesso ignoriamo o sottovalutiamo preferendovi mete esotiche. In realtà anche l’Italia offre una serie di mete, destinazione, itinerari e attività straordinari da fare, da soli o in compagnia, almeno una volta nella vita.

1-Dormire in una casa sull’albero

Il sogno da bambini diventa realtà: dormire in una casa sull’albero. Per farlo è necessario raggiungere Civitella Paganico, in provincia di Grosseto, nel cuore della Maremma Toscana. In un contesto naturalistico straordinario e unico c’è anche la possibilità di soggiornare in una casa sull’albero e vivere da una prospettiva unica una giornata incredibile.

2-Volare in mongolfiera

La vista dall’alto è sicuramente una delle cose più emozionanti e farlo sopra una delle città più belle d’Italia è sicuramente un’esperienza indimenticabile. Sono tante le località in cui è possibile fare un tour in mongolfiera ammirando a bordo dell’aerostato un panorama unico e privilegiato. Dall’alba al tramonto si può ammirare da una prospettiva diversa da solito il profilo delle nostre città d’arte ammirandone il centro storico e gli edifici simbolo e conservando nel cuore un ricordo indelebile.

3-Guidare un’auto da corsa

Per chi ama le emozioni forti guidare un’auto da corsa è qualcosa di irripetibile. Farlo provando a guidare una vera supercar al Mugello, in uno dei circuiti più belli, affascinanti e famosi d’Italia, è probabilmente l’esperienza adrenalinica migliore che si possa vivere. Per un’idea regalo, per un addio al celibato o al nubilato o per una giornata di divertimento questa è sicuramente una delle più emozionanti cose da fare almeno una volta nella vita.

4-Visitare il paesaggio lunare dell’Etna

È il vulcano attivo più alto di tutta Europa (3329 metri) e con il suo paesaggio lunare è una meta da aggiungere alle prossime destinazioni da raggiungere. Durante la visita si può ammirare il cratere e alcune delle parti interne del vulcano. Un’esperienza davvero emozionante da raccontare.

5-Una gita in barca al tramonto

Il mare è uno dei tratti caratteristici della nostra penisola e ci sono località che brillano di questa bellezza marittima. Per esempio decidere di noleggiare una barca a Capri permette di scoprire siti naturalistici unici respirando a pieni polmoni la bellezza di questi luoghi. Farlo al tramonto è un’emozione indescrivibile che, almeno una volta nella vita, bisogna provare.

6-Visitare i parchi nazionali

La bellezza del territorio italiano è incredibile e i parchi nazionali sono luoghi che custodiscono borghi antichi e tratti naturalistici meravigliosi che meritano di essere scoperti, conosciuti e ammirati. In Italia ci sono 24 parchi nazionali e i più importanti, da nord a sud, da visitare sono lo Stelvio e il suo parco nazionale, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale della Majella. Proseguendo troviamo le zone verdi di Abruzzo, Molise e Lazio anch’esse parco nazionale, il Parco dell’Asinara, il Parco Nazionale della Sila e il Parco Nazionale del Gargano.

7-Scoprire le città d’arte

Sono una delle mete più ambite a livello internazionale e anche per chi ci vive rappresentano località piene di bellezze da ammirare continuamente. Da Firenze a Venezia passando per Milano, Roma, Napoli, Verona, Siena e Palermo di cose belle da fare e vivere ce ne sono per tutti i gusti.