Settore del materiale elettrico italiano: resilienza e adattamento in un mercato in contrazione

Il settore del materiale elettrico in Italia sta vivendo un periodo di grandi sfide e notevoli cambiamenti. Nonostante il 2023 abbia segnato un importante traguardo per l’industria, con un fatturato complessivo che ha raggiunto la ragguardevole cifra di 2,85 miliardi di euro, le Statistiche Venduto Elettrico (SVE) relative al 2024, insieme alle indicazioni della FME (Federazione Materiale Elettrico) non sono così positive. Si registra, infatti, una contrazione del mercato del -8,55% rispetto all’anno precedente.

Settore elettrico, la crisi

Una situazione, dunque, che mostra una diminuzione marcata con una caduta del -50% nel settore del fotovoltaico, influenzata dalla fine della bolla speculativa e dalla riduzione degli incentivi del Superbonus 110%. Allo stesso modo, però, anche il mercato del materiale elettrico ha subito un calo del -1,31%, mentre i cavi, pur registrando un lieve miglioramento, hanno visto una diminuzione del -5,25%.

Tra le regioni, la zona del Nord Italia emerge come la più colpita, con una flessione sensibile che riguarda sia il settore del materiale elettrico che quello dei cavi. Seppur con un saldo complessivamente negativo, invece, il Centro e il Mezzogiorno hanno evidenziato una contrazione meno marcata.

L’introduzione di nuove normative, come l’obbligo di utilizzare pannelli fotovoltaici di produzione europea, ha ulteriormente aggravato un contesto già complesso, inasprendo le difficoltà della filiera di approvvigionamento. Conseguenze dirette di questo scenario sono l’aumento dei costi, i ritardi nei progetti e, dunque, un potenziale ostacolo alla competitività delle aziende italiane a livello globale.

Se da un lato le criticità permangono, dall’altro emergono elementi di speranza. Politiche mirate da parte del governo e misure specifiche per la transizione energetica, affiancate dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresentano un binomio promettente per un futuro migliore.

Le sfide future

In tale contesto, secondo le statistiche SVE, una delle principali sfide per il 2024 sarà la capacità del mercato europeo di soddisfare la domanda di pannelli fotovoltaici, qualora questa dovesse riprendersi. Le stime prevedono una crescita moderata del settore, con un incremento del fatturato compreso tra il 3% ed il 4% nel corso dell’anno.

Seppure la situazione attuale sia caratterizzata da difficoltà e ostacoli normativi, il settore non è privo di opportunità di risveglio. Incentivi pubblici e strategie energetiche ben strutturate possono fungere da catalizzatori per questa rinascita. La capacità di adattamento del comparto del materiale elettrico alle nuove sfide del mercato sarà fondamentale per il suo futuro.

In questo contesto di incertezza e trasformazione, emerge come protagonista Sonepar Italia, realtà che punta a guidare il settore verso nuovi orizzonti. Con un fatturato 2023 che supera 1,5 miliardi di euro, l’impresa si conferma come un attore chiave sull’intero panorama nazionale.

La forza di Sonepar Italia risiede nella sua capillare presenza nella nostra penisola, con una rete di 160 punti vendita distribuiti in 17 regioni e un team di 2300 dipendenti. Questa struttura permette all’azienda di essere sempre “Vicini al tuo futuro”, come recita la loro promessa al cliente, garantendo un servizio rapido, efficiente e personalizzato.

La storia di successo di Sonepar in Italia, iniziata nel 1988, è caratterizzata da una costante crescita interna e da una serie di acquisizioni mirate. Questa strategia ha permesso all’azienda di consolidare la sua posizione di leadership, adattandosi con successo ai cambiamenti del mercato e anticipando le esigenze dei clienti.

Nonostante le contrazioni del mercato del materiale elettrico e le nuove normative, Sonepar Italia continua a dimostrare resilienza. La capacità dell’azienda di innovare e di rispondere alle esigenze del mercato la pone in una posizione privilegiata per affrontare le sfide future. L’azienda, del resto, ha investito significativamente nello sviluppo di soluzioni e-commerce all’avanguardia, offrendo ai propri clienti un’esperienza d’acquisto online completa e professionale, in linea con le migliori pratiche del settore.

Con un impegno costante verso l’innovazione e un’attenzione particolare alle dinamiche del mercato, Sonepar Italia rappresenta un esempio di come le aziende del settore possano non solo sopravvivere ma prosperare anche in periodi di incertezza economica.