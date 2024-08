Le tendenze in fatto di borse per la stagione autunno inverno 24/25

Nel nostro ultimo articolo in fatto di moda vi abbiamo presentato le ultime novità per le borse per la stagione primavera estate 2024, ma si sa questo mondo è sempre un passo avanti per cui stiamo già pensando alla prossima stagione autunno inverno 2024-2025.

Le passerelle ci hanno già mostrato quali saranno i modelli e i colori più trendy per la nuova stagione invernale e in questo articolo vedremo insieme quali sono le novità più interessanti che non potranno mancare nel vostro armadio se volete essere al passo con i tempi.

I modelli più belli per la prossima stagione

Durante la Milano Fashion week che si è svolta lo scorso febbraio, gli stilisti hanno proposto degli interessanti modelli per prossima stagione autunnale e invernale. C’è stato un bel ritorno anche verso i classici come le clutch, viste nelle collezioni di numerosissimi stilisti in varie geometrie e tessuti.

Anche le tote bag continuato ad essere un must have, perfette per andare al lavoro e per la vita di tutti i giorni in generale. Possiamo dire che gli stilisti si sono divertiti molto a giocare con le forme cercando di creare qualcosa di insolito e appariscente. Non sono mancate sulle passerelle borse a forma d’uva, a forma di cuore, addirittura a forma di pane o altre forme particolari.

Molto interessanti le bracelet bag, che si distinguono per dei manici a gioiello davvero d’effetto. Da avere nel vostro armadio anche le mini-borse a forma di cilindro, molto particolari ottime per creare un outfit insolito. Se siete amanti di modelli più classici e tradizionali, vi consigliamo di fare un salto su https://www.valigeriaambrosetti.it/categoria-prodotto/v73/borse-donna-v73/.

Oltre a giocare su una rivisitazione dei modelli, le passerelle ci hanno proposto dei modi diversi di indossare le borse. Inoltre, ovviamente a fare la differenza è il modo in cui gli accessori vengono accostati con gli outfit.

I colori e i materiali della stagione 2024-2025

Per quanto riguarda i materiali fa il suo grande ritorno la pelle in stampa cocco sia nelle sue versioni opache che super glossy.

Gli stilisti hanno giocato molto anche con l’inserimento di punti di luce, pietre, paillette o ricami molto particolari ed evidenti. Non mancheranno anche borchie per un look un po’ più rock e le borse in materiali super morbidi come la lana.

Se volete un approfondimento sulle tendenze in generale per la moda autunno inverno 2024-2025, vi consigliamo di andare su questo link. La parola d’ordine sarà divertirsi a mescolare insieme vari accessori per creare un look sensazionale e unico.

Gli stilisti hanno deciso di giocare con le forme, i colori e i materiali per cercare di proporre qualcosa sempre di nuovo e interessante. Saranno molto di tendenza anche gli charm da attaccare alle borse anche in forme particolari come quelle della Statua della Libertà o a forma di minibag che riproduce la borsa. Insomma, ce ne saranno un po’ per accontentare tutti i gusti e voi quale modello sceglierete per affrontare la nuova stagione 2024-2025?