Usiamo Internet quasi ogni giorno, per divertimento, per lavoro o per organizzare il nostro tempo libero, eppure non ci rendiamo conto di un importante effetto che ha su di noi. Infatti, ripetere nel tempo queste azioni ci ha permesso di prendere dimestichezza con nuovi strumenti e dinamiche, di memorizzare alcuni processi e di velocizzare queste azioni.

L’idea che la ripetizione di un’azione più e più volte ci permette di apprendere a livello permanente una procedura è la stessa della didattica online, che si trova alla base del funzionamento dei siti per imparare l’inglese.

Se la pratica costante ci permette di migliorare giorno per giorno, sfruttare Internet a questo scopo permette di ottenere molti altri vantaggi in termini di performance. Il web, infatti, è ormai una risorsa indispensabile per chiunque voglia apprendere una nuova lingua o migliorare le proprie conoscenze.

Oltre a guardare video in lingua, fare pratica con un tutor online o iscriversi a forum di discussione, utilizzare siti per imparare l’inglese è la strategia migliore per accrescere le proprie competenze linguistiche. Infatti, quando si avverte il desiderio di progredire con lo studio dell’inglese, le piattaforme di e-learning sembrano essere la soluzione più smart.

Non solo permettono di imparare l’inglese con un insegnante madrelingua, ma consentono una completa libertà nella gestione del tempo. Offrono percorsi di studio in linea alle proprie esigenze e obiettivi e sfruttano modalità di apprendimento innovative. Inoltre i siti per imparare l’inglese sono più economici dei classici corsi offerti dalle scuole fisiche.

Tuttavia, nonostante ci siano tali opportunità, sembra che gli italiani ancora tentennino con lo studio di questa lingua. Infatti molti ragazzi nel nostro Paese si ritrovano spesso a non conoscere l’inglese anche dopo aver ottenuto il diploma di maturità. Fatto alquanto bizzarro, dato che il nostro sistema scolastico prevede lo studio di questa lingua a partire dalla scuola elementare e fino alle scuole superiori.

Non sorprende quindi che ci sia un vero e proprio “allarme lavoro” in Italia dovuto al fatto che le aziende che non trovano ragazzi da assumere che sappiano parlare l’inglese. Eppure si sa, che tra le tante skills richieste dal mercato del lavoro, la conoscenza dell’inglese occupa un ruolo di rilievo.

Perché è necessario imparare l’inglese?

Imparare l’inglese è fondamentale per una serie di motivi, tra cui i viaggi o gli affari, e i risultati possono essere enormemente vantaggiosi.

Sebbene l’inglese sia una lingua da studiare fin da piccoli, accade spesso che gli adulti si ritrovino a voler migliorare la conoscenza di questa lingua. Infatti, lo studio di una lingua straniera, non solo permette di ampliare gli orizzonti culturali e sentirsi più sicuri durante i viaggi, ma impatta anche sulle prestazioni del cervello.

Infatti, secondo alcuni studi, le persone che conoscono più di una lingua possono godere di numerosi benefici: avere maggiori capacità di memoria, di risoluzione dei problemi e di pensiero critico, oltre a migliori livelli di attenzione e di capacità di ascolto.

Conoscere l’inglese e i suoi tanti vantaggi

Chi non ha familiarità con questa lingua potrebbe non conoscere i vantaggi legati alla conoscenza dell’inglese.

Innanzitutto, l’inglese è una lingua che viene parlata in tutto il mondo, infatti circa 1,75 miliardi di persone nel mondo parlano l’inglese a livello funzionale, ovvero una su quattro.

Pertanto conoscere questa lingua permetterà di poter scegliere liberamente il Paese in cui studiare, lavorare o semplicemente andare in vacanza. Gli studenti che vantano un’ottima padronanza dell’inglese hanno diverse opzioni per trovare una scuola e un corso che soddisfino le loro esigenze. E lo stesso vale per chi decide di fare un’esperienza professionale all’estero.

Inoltre, imparare l’inglese può aiutare a ottenere un impiego più facilmente. La scienza, l’aviazione, l’informatica, la diplomazia e il turismo sono settori in cui l’inglese è indispensabile nella comunicazione. Quindi conoscere questa lingua aumenta le possibilità di trovare un lavoro di prestigio in un’organizzazione multinazionale nel proprio Paese o altrove.

Va poi detto che anche i media internazionali utilizzano come prima lingua l’inglese, così come le principali applicazioni internet. Per questo motivo, conoscere questa lingua consente di fruire di un maggior numero di libri, canzoni, film o programmi televisivi, senza dover ricorrere a traduzioni o sottotitoli.

Grazie alla sua grammatica semplice, l’inglese è una delle lingue più facili da imparare e il suo studio permette di acquisire competenze e abilità utili per imparare qualsiasi altra lingua.

Infine, gli amanti dei viaggi potranno godere di esperienze migliori poiché, anche se l’inglese non è la lingua ufficiale di un Paese, è probabile che venga utilizzato come mezzo di comunicazione tra locali e turisti.