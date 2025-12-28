LOGIN
domenica, Dicembre 28, 2025
Sono meglio le tapparelle in PVC o Alluminio: il parere degli esperti
Miscellanea

Sono meglio le tapparelle in PVC o Alluminio: il parere degli esperti

by La Redazione
La Redazione
closed roller shutter door
Galt Media

Tapparelle in PVC vs. alluminio: la decisione finale si basa sull’esposizione diretta ai raggi solari, sulle esigenze di isolamento, sul budget e sulle priorità in merito a sicurezza e resistenza. Per scegliere le giuste tapparelle a Bergamo è necessario dunque considerare le corrette condizioni geografiche e climatiche per poter decidere in merito alla migliore soluzione possibile da adottare in funzione anche delle caratteristiche della propria casa. Bergamo ha inverni freddi ed estati sempre più calde, per questo motivo, se si deve scegliere tra PVC e alluminio, è necessario considerare con attenzione le caratteristiche della tapparella.

Vantaggi e limiti delle tapparelle in PVC

Le tapparelle in PVC riscuotono successo perché hanno un costo iniziale più contenuto rispetto all’alluminio e offrono un buon isolamento termico e acustico, contribuendo al comfort interno quando la tapparella è completamente abbassata. Il materiale è leggero, facile da movimentare e richiede una manutenzione minima, con una pulizia semplice e veloce.​

Di contro, il PVC tende a deformarsi con il calore, soprattutto su finestre molto esposte al sole, di grandi dimensioni o con colori scuri, con rischio di imbarcamenti e fuoriuscita dalle guide. Inoltre resiste meno agli urti (come la grandine intensa) e allo scasso, quindi è meno indicato in zone dove la sicurezza antintrusione è una priorità assoluta.​

Tapparelle in alluminio: punti di forza e criticità

Le tapparelle in alluminio si distinguono per la loro stabilità: non si piegano con il calore, resistono bene agli agenti atmosferici e sono perfette per grandi aperture con viste molto esposte. Sono leggere, durevoli e quasi prive di manutenzione. Quando combinate con profili isolanti, offrono buoni risultati in termini di sicurezza e protezione dagli impatti. 

Allo stesso modo, il principale svantaggio delle tapparelle in alluminio è il costo, poiché è generalmente più alto rispetto al PVC. Questo dovrebbe essere considerato, specialmente quando si devono installare molte tapparelle, inoltre, visto che l’alluminio è un conduttore metallico, ha un valore isolante inferiore rispetto al PVC. Ecco perché è importante scegliere prodotti isolanti e combinarli con vetri ad alte prestazioni per evitare dispersioni.

Come scegliere un tapparellista a Bergamo

In una zona come Bergamo, con estati sempre più calde e inverni rigidi, il PVC può essere indicato per finestre non troppo esposte, dimensioni contenute e quando si cerca un buon isolamento con un budget limitato. Al contrario, per grandi vetrate, facciate in pieno sole, o dove la sicurezza e la durata nel tempo sono prioritarie, l’alluminio (magari coibentato o estruso) è spesso la soluzione più equilibrata.​

Per valutare qual è davvero la scelta migliore per le tue tapparelle a Bergamo e dintorni, è consigliabile un sopralluogo tecnico che consideri esposizione, tipo di serramento esistente e abitudini di utilizzo e una ditta che offra consulenza su misura e soluzioni complete di posa in opera. 

Categorie

