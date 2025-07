Trapianto capelli prima e dopo: i benefici dell’operazione

Il Dr. Levent Acar: considerato internazionalmente il più noto chirurgo per il trapianto di capelli in Turchia

Chi soffre di calvizie ha un solo desiderio: quello di avere una chioma folta. Oggi le varie testimonianze di trapianto capelli prima e dopo identificano come questa sia la soluzione efficace per la perdita di capelli. Andiamo ad analizzare quali sono i risultati del trapianto di capelli prima e dopo e valutiamo il caso della sempre più crescente richiesta per le cliniche in Turchia. Un buon risultato di trapianto influisce sulla fiducia e sull’autostima della persona, quindi andremo a capire anche i risvolti psicologici.

Quali sono i risultati dei trapianti di capelli in Turchia?

Il risultato di un trapianto di capelli con 4200 innesti presso la clinica Comsedica

La Turchia è diventata un paese importante per il settore della tricologia, perché molte delle sue cliniche si sono specializzate usando tecnologie avanzate. Una fra queste è Cosmedica, che ha all’attivo 16 anni di esperienza e oltre 20.000 trapianti effettuati con successo. In Turchia viene usata la tecnica FUE, che permette di inserire follicolo per follicolo, prelevando bulbi piliferi sani da un’area donatrice, che solitamente è la nuca. Si inseriscono poi nell’area da trattare: l’utilizzo di follicoli piliferi sani, che siano del paziente stesso, implicano una bassa probabilità di rigetto da parte dell’area trapiantata.

Se si associa a questa tecnologia anche la tecnica DHI, si ha una ottimizzazione del risultato. La tecnica DHI prevede l’utilizzo di una lama bisturi estremamente precisa in zaffiro, che implica un minor trauma per il cuoio capelluto e una guarigione più veloce dei capelli può essere auspicabile. Soprattutto permette di andare a lavorare con una precisione tale da poter scegliere anche la direzione dell’unità follicolare inserita. Il risultato è un effetto estremamente naturale nel post trapianto di capelli in Turchia.

Queste tecnologie sono oggi il fiore all’occhiello di molte cliniche turche. Essendo il trapianto un intervento chirurgico, che si fa una volta sola, poiché definitivo, è bene andare a scegliere delle tecnologie che possano dare il massimo risultato con il minimo delle conseguenze.

Come influisce il trapianto di capelli sulla fiducia e sull’autostima dei pazienti?

Un altro esempio del risultato di un trapianto di capelli presso la clinica Comsedica con 5700 innesti

Nonostante la calvizie sia una problematica a livello fisico, in realtà crea una conseguenza a livello psicologico. Infatti, per molte persone, i capelli sono una parte importante del proprio aspetto e della propria attrattiva: perderli è un po’ come perdere fascino, giovinezza, virilità o femminilità.

Questo implica una crescente sensazione di vergogna e insicurezza, che porta addirittura a evitare la maggior parte delle situazioni sociali o a usare capelli o acconciature coprenti. Questi però sono solo palliativi e portano a un conseguente ritiro sociale o a un’ansia da esposizione, che implica aumento di stress. Non solo. C’è un continuo confronto con gli altri, che determina una diminuzione netta dell’autostima e a un aumento del senso di inadeguatezza. La calvizie è vista spesso anche come un processo progressivo fuori dal proprio controllo, che potrebbe portare a una lieve depressione.

I risultati del trapianto capelli prima e dopo, che per esempio, si possono vedere nella galleria fotografica di Cosmetica di foto prima e dopo, sottolineano la differenza: il paziente ritrova la sua capigliatura folta. Questo in termini psicologici vuol dire una riconquista dell’immagine del sé. Molti pazienti riferiscono di sentirsi più disinvolti sia a livello sociale che a livello sentimentale, con una ritrovata autostima. Questa è la dimostrazione di come la situazione psicologica possa migliorare dopo il trapianto.

Perché scegliere il trapianto di capelli in Turchia?

I motivi per cui è bene scegliere un trapianto di capelli in Turchia sono determinati dal fatto che questo paese, puntando a un’economia di scala, può permettersi dei prezzi competitivi. Infatti, il costo trapianto capelli Turchia arriva ad avere una differenza anche del 70% con paesi come l’Italia e gli Stati Uniti, pur utilizzando tecnologie avanzate come il DHI Sapphire e il trapianto di capelli FUE con cui ottenere risultati concreti.

La Turchia è particolarmente attenta al paziente con una valutazione prima del trapianto a livello telefonico e una stipula del preventivo in base ai servizi richiesti. A seguito di approvazione del preventivo, si ha una pianificazione dell’intervento che richiede un soggiorno in Turchia di due o tre giorni. Uno dei vantaggi è che se il paziente lo richiede, la clinica organizza completamente il viaggio comprensivo di trasferimenti in loco, soggiorno e la presenza di un traduttore nella lingua richiesta (lo staff medico parla correttamente inglese).

Il paziente viene seguito anche giorni dopo il trapianto da remoto e gli vengono prescritte cure post operatorie e routine fino al raggiungimento del risultato del trapianto. Questo normalmente si ottiene con una crescita dei capelli completa dai 6 ai 12 mesi dopo l’intervento: tutto dipende dalla gravità da cui si era partiti con la calvizie, dall’età, dallo stile di vita e dalla velocità di guarigione e rigenerazione del paziente. Tutti questi aspetti rendono oggi la Turchia un paese di riferimento per il trapianto capelli o lo conferma la sempre crescente domanda a livello internazionale.