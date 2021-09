Roma, 24 sett – Non basta ammalarsi di Covid, adesso c’è anche il presidente Usa Joe Biden che ti “accolla” il costo della ripresa economica perché non ti sei vaccinato.

Biden: “Il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti”

“Ora è una pandemia dei non vaccinati, stanno mettendo a rischio la ripresa economica, stanno intasando gli ospedali: il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti” dice Biden, riferendosi a un quarto della popolazione Usa non ancora vaccinata. “Fate la cosa giusta – ha detto ancora il dem – vaccinatevi, può salvare la vostra vita e quelli che vi stanno intorno”.

“Farò presto terza dose vaccino”

“Anche se è difficile ammetterlo sono over 65”, dice precisando di avere 78 anni, Biden, dunque annuncia che farà presto la terza dose: “Farò presto il richiamo”. Il presidente ha fatto questa dichiarazione per esortare tutti gli americani sopra i 65 anni a iniettarsi per la terza volta il vaccino. Che, nonostante funzioni in buona percentuale o almeno aiuti a non ammalarsi gravemente, bisogna continuare ad assumerlo (ma negli ospedali secondo Biden ci vanno solo i non vaccinati).

E sugli immigrati respinti in Texas dice …

Altro argomento caldo è ovviamente il trattamento riservato agli immigrati che arrivano dal confine tra Messico e Texas. Tutti noi abbiamo visto le foto degli agenti di frontiera a cavallo che spingono i clandestini, per lo più haitiani, usando le redini dei cavalli come una frusta. Biden dice: “E’ vergognoso, vi prometto che queste persone pagheranno, ci saranno conseguenze”. Ha detto che “ovviamente” si assume la responsabilità della gestione degli immigrati: “Sono il presidente”, ha detto, affermando che c’è un’inchiesta in corso. Per Biden simili comportamenti sono “pericolosi”. “Mandano un messaggio sbagliato al mondo: noi non siamo così”, sostiene il presidente Usa.

“E’ una cosa imbarazzante”

“E’ una cosa imbarazzante, più che imbarazzante, è pericolosa, è sbagliata“, ha detto ancora Biden, che ha dovuto affrontare la shitstorm che gli è pervenuta dalla stampa, ma anche dalle organizzazioni umanitarie ed anche di esponenti democratici. “Quello a cui abbiamo assistito ci riporta indietro di centinaia di anni” ha dichiarato Maxine Waters, deputata democratica del Congressional Black Caucus. “E’ peggio di quello che abbiamo visto durante la schiavitù” conclude.

Ilaria Paoletti