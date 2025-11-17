Brescia, in 500 alla presentazione di Remigrazione e Riconquista: “Oltre le aspettative, ora cortei e raccolta firme”

Roms, 17 nove – “Un successo oltre le aspettative, con un centinaio di persone che non sono nemmeno riuscite a entrare nella sala”. Così il Comitato Remigrazione e Riconquista commenta in una nota la presentazione ufficiale avvenuta all’Hotel Fiera di Brescia sabato pomeriggio alla quale hanno partecipato oltre 500 persone.

La presentazione del Comitato Remigrazione e Riconquista a Brescia

Negli scorsi giorni il Comitato Remigrazione e Riconquista ha visto crescere l’interesse attorno a sé, consolidando la propria presenza sul territorio con nuove adesioni da parte di associazioni e amministratori locali provenienti da diverse regioni d’Italia. Ora la presentazione ufficiale a Brescia, con l’avvio della fase territoriale. Gli organizzatori partono dal successo di piazza delle giornate di mobilitazione che, da Nord a Sud, hanno portato al centro del dibattito pubblico il tema della remigrazione, e promettono nuove iniziative: “Ringraziamo tutti i partecipanti e annunciamo nuove manifestazioni e cortei: il 20 novembre saremo a Latina, il 22 a Ravenna e poi nei prossimi mesi torneremo a Brescia in corteo, a Piacenza, a Prato e in ogni città dove ci sarà anche un solo italiano che non si vuole arrendere al degrado e alla sostituzione in atto dei popoli europei”.

In arrivo la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione

Non solo manifestazioni di piazza, durante la presentazione il Comitato ha annunciato anche la volontà di fare della remigrazione una vera e propria proposta di legge: “Stiamo definendo gli ultimi aspetti burocratici e saremo pronti a partire con la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. Ci sarà bisogno dell’impegno di tutti affinché arrivi in Parlamento e diventi realtà. Ieri è stato solo l’inizio, la riconquista è appena cominciata”. Alla presentazione sono intervenuti Luca Marsella, Salvatore Ferrara, Ivan Sogari, Matteo Totò e Francesca Totolo.