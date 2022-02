Roma, 18 feb – Maggioranza nel caos sul decreto Milleproroghe, Mattarella convoca Draghi dopo che il governo è andato sotto quattro volte e il premier lancia l’ultimatum: “Garantite i voti o non si va avanti”. Preoccupato per la situazione il capo dello Stato ha voluto incontrare il presidente del Consiglio, rientrato da Bruxelles in fretta e furia. Al centro dell’incontro ciò che è successo nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, con il governo battuto ben quattro volte su provvedimenti non di poco conto, come il tetto sul contante.

Caos maggioranza, Mattarella convoca Draghi, poi il premier affronta i capi delegazione

Il momento è cruciale, il governo deve discutere in Cdm il decreto contro il caro bollette, ma Draghi richiama all’ordine i capi delegazione. Oltre al caos sul Milleproroghe, il premier è irritato anche per gli ostacoli incontrati dai provvedimenti sulla concorrenza, sugli appalti, sulla delega fiscale. Secondo quanto riportano all’Adnkronos fonti presenti, il premier ribadisce che “il governo è nato per fare le cose, è stato voluto dal presidente Mattarella con questo obiettivo”. Il succo quindi è che o si fanno le cose o non si va avanti. Pertanto i voti in Parlamento non devono e non possono mancare. Ciò significa che la maggioranza deve garantire il sostegno ai provvedimenti dell’esecutivo. Mentre in commissione Lega e FI hanno votato con FdI contro il governo.

Il premier riuscirà a mantenere il controllo dei partiti in piena campagna elettorale?

A sentire il ministro dello Sviluppo economico, il leghista governista Giancarlo Giorgetti, “se i capigruppo non controllano i gruppi è grave, ma se li controllano e questo è il risultato voluto è peggio“. Insomma, Draghi deve riuscire a mantenere il controllo della maggioranza, che sempre più si spaccherà anche in un’ottica di campagna elettorale. “Se va avanti così – si sfoga il ministro dem del Lavoro Andrea Orlando – rischiamo che la Lega porti il Paese al voto“. Il premier deve riuscire ad evitare proprio questo: un anno di clima da campagna elettorale. Anche perché il decreto contro il caro bollette è urgente. E su questo i partiti dovrebbero essere tutti d’accordo.

Adolfo Spezzaferro