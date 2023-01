Roma, 14 gen – Le cosiddette “case green” che l’Ue cerca di imporre per il 2030 sono una “patrimoniale camuffata”, per FdI. Il partito di maggioranza, tramite il suo capogruppo, chiede al governo di intervenire per impedire l’approvazione di una risoluzione pericolosa e dannosa. Ed è difficile dargli torto.

Case green Ue, cosa sono



La direttiva sulle cosiddette “case green” emanata dall’Ue è in effetti una batosta per i proprietari degli immobili. Come riporta l’Ansa, a chi possiede un immobile non si richiedono interventi di poco conto, ma costi inumani di rinnovo quali: cappotto termico, nuovi infissi, nuove caldaie e pannelli solari. Il tutto da realizzare entro il 2030, allo scopo di avere una casa in classe energetica E, e tre anni dopo almeno in D, ammantato dal “solito” ecologismo, e le famose “emissioni zero” entro il 2050. Di positivo c’è che ancora non sono previste sanzioni, ma in sette anni si potrebbe vedere di tutto. Spese simili di ristrutturazione rischiano di mettere in ginocchio un’intera categoria.

La reazione di FdI

La maggioranza di governo, comunque, sembra aver reagito in modo netto sulla questione. In una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, dichiarara che “La casa è sacra e non si tocca. Fratelli d’Italia mette in guardia dal tentativo dell’Unione europea di rifilare all’Italia, con la direttiva sull’efficientamento energetico, una patrimoniale camuffata che va a ledere i diritti dei proprietari”. Il gruppo, dice ancora Foti, ha “presentato una risoluzione in Parlamento per chiedere che il governo intervenga per scongiurare l’approvazione di una norma che danneggerebbe milioni di italiani proprietari di immobili”. Dall’Europa continentale e settentrionale, intanto, sempre le stesse frasi di circostanza, incuranti dei sacrifici di milioni di persone che rischiano di finire letteralmente in fumo: “La nostra priorità è rendere l’Europa più verde. Ci sono diversi dossier legislativi che sono ora in fase di negoziati al trilogo e il nostro obiettivo è arrivare a un accordo durante la presidenza. Tra questi, la direttiva sull’energia rinnovabile e la direttiva sull’efficientamento energetico”. È la dichiarazione del premier svedese Ulf Kristersson durante la conferenza stampa insieme al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Alberto Celletti