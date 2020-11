Roma, 4 nov – Il ddl Zan contro l’omotransfobia incassa il sì della Camera e passa al Senato. In un momento tragico per il Paese, con l’economia paralizzata dalle misure restrittive dei Dpcm e migliaia di italiani senza più lavoro la sinistra mette bene in evidenza quali siano le proprie priorità: l’approvazione di un testo che, di fatto, istituisce il reato d’opinione e porrà dei gravissimi limiti alla libertà di espressione – fino ad arrivare a quella religiosa – nel nome dell’ideologia gender. S i tratta di norme che, lungi dal voler davvero tutelare le persone, mirano, al contrario, a imporre una dittatura del pensiero unico omosessualista e hanno come logica conseguenza il medesimo armamentario e cioè sdoganamento di utero in affitto e adozioni gay.Una volta approvata del tutto la legge, sarà punito con «la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

Il testo ha ottenuto 265 voti a favore, 193 contrari e un’astensione ed è stato votato a scrutinio segreto. Cinque deputati di Forza Italia (Bartolozzi, Polverini, Vito, Perego e Prestigiamocomo), hanno espresso il loro favore dissentendo dal gruppo. Il testo passa ora al Senato. Prima del voto, il centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia) con Giorgia Meloni in testa ha inscenato in aula alla Camera una protesta indossando fazzoletti a mo’ di bavagli gridando «libertà, libertà», contestando non solo il contenuto della legge ma anche la tempistica di presentazione, in piena emergenza sanitaria e con migliaia di famiglie condannate all’incertezza economica.