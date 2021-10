Roma, 22 ott — «Presidente Draghi, lei sta strumentalizzando la pandemia»: l’onorevole Forciniti, ex M5S adesso nel gruppo Misto, si è reso protagonista di un durissimo discorso contro il premier Mario Draghi. Un attacco senza precedenti all’ex governatore della Bce che scaturisce dalla natura che lui definisce «coercitiva» del green pass: inizialmente concepito come uno strumento per regolare gli spostamenti tra le nazioni Ue e quindi per evitare lunghe quarantene, ora il certificato verde viene usato, in Italia, come uno strumento di ricatto sociale. Forciniti sottolinea infatti che il green pass non può essere e non deve essere utilizzato per permettere ai cittadini di lavorare. In questo senso il certificato verde apre la strada alle discriminazioni e al conculcamento dei diritti sociali.

Forciniti: Draghi responsabile delle “macellerie sociali”

Ma non è finita qui: perché Forciniti opera una distruzione totale della figura di Draghi. Secondo l’onorevole, infatti, Draghi si è reso responsabile di reiterate «macellerie sociali». L’ex cinquestelle inizia dalla stagione in cui Draghi era al tesoro (lo stesso periodo in cui Cossiga lo chiamava «vile affarista e liquidatore»), per poi passare al periodo in cui Draghi è stato governatore della Bce. Forciniti rievoca sia i drammi vissuti dal popolo greco — e in particolare dai bambini greci — e inoltre ricorda la lettera firmata da Draghi con qui è stato preparato il terreno al governo Monti e alle misure «lacrime e sangue» imposte dall’ex rettore della Bocconi.

Le piazze sono gli anticorpi a Mario Draghi

Nel momento apicale del discorso di Forciniti, il presidente dell’Aula ha interrotto il collega che ha risposto a tono: «Non solo impedite alle persone di manifestare, adesso impedite anche a un parlamentare di esprimere il proprio pensiero». Forciniti lo ribadisce, il green pass non è una misura sanitaria e per fortuna esistono oggi degli anticorpi contro il virus del draghismo: le piazze d’Italia piene di cittadini che protestano contro il green pass, e contro la deriva autoritaria del governo italiano.

Cristina Gauri