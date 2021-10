Roma, 22 ott – Già, gli italiani si estinguono, al netto di aggettivi forzati di supporto, quali “nuovi” e l’attenzione alla scomparsa delle etnie solo ed esclusivamente ove non siano caucasiche o europoidi, sia chiaro. È ciò che emerge da anni, ma che l’ultimo rapporto dell’Istat conferma drammaticamente.

Gli italiani si estinguono, nonostante i pochi stranieri giunti nel 2020

Se non altro, il disastro del Covid ha prodotto qualcosa di buono. Come si legge dall’Ansa, “nell’anno della pandemia crollano gli ingressi di cittadini non comunitari in Italia. Nel 2020 sono stati rilasciati circa 106.503 nuovi permessi di soggiorno a cittadini non comunitari, il numero più basso degli ultimi 10 anni, quasi il 40% in meno rispetto a quelli emessi nel 2019.”

Un calo di quasi il 30% dei permessi di soggiorno già avvenuto nel 2018 e nel 2019 che, però, non può mettere da parte il dato deprimente di ben 131.803 stranieri che hanno acquisito la cittadinanza, oltre il 4% in più rispetto al 2019 e, udite udite, in stragrande maggioranza non comunitari.

Traducendo alla spicciola: si diventa “italiani” dal nulla, come se fosse solo un pezzo di carta, come si legge nel report “Cittadini non comunitari in Italia. Anni 2020-2021”, pubblicato dall’Istat.

Italiani, una corsa inarrestabile verso l’estinzione

Dagli anni Settanta del secolo scorso in avanti, gli italiani hanno, in pratica, smesso di procreare. In modo sempre più drammatico, fino agli ultimi anni, in cui i rapporti tra nascite e morti sono ormai costantemente negativi.

Alla classe politica, in compenso, pare che tutto ciò non importi per nulla, in particolare se della “solita” area culturale che, forse, dà noia anche nominare. Se gli italiani non fanno più figli, la soluzione è sostituirli con gli stranieri. O, ancora più subdolamente, regalare cittadinanze agli stranieri (nella stragrande maggioranza senza alcuna parentela italiana, è bene ribadirlo) come se fossero concetti privi di importanza, di valore e di rispetto.

Così va in generale – per dire la verità – la storia dell’Occidente. Solo la Francia ha tenuto talvolta il ritmo del tasso di sostituzione di 2 figli per coppia, ma per il resto c’è poco da stare allegri. Ma tanto, a chi importa? Se non si tratta di neri, asiatici, indios o latinos, la sopravvivenza delle etnie – in questo caso bianche – può tranquillamente essere messa da parte. Giusto così, loro non ne hanno diritto, nell’era dell’ “antirazzismo”.

