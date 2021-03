Milano, 29 mar – Vittorio Feltri critica a dir poco aspramente la richiesta dei magistrati di avere il vaccino, senza il quale minacciano di non lavorare. Per il patron di Libero, non tutto il male viene per nuocere.

Feltri contro i magistrati

L’Associazione nazionale magistrati chiede che i suoi appartenenti siano inseriti tra gli aventi diritto alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Feltri commenta seccamente la notizia su Twitter, col suo consueto tono tranchant: “I magistrati minacciano: o ci vaccinate o non lavoriamo. Meglio che non lavoriate, così fate meno danni”.

La marcia dietro front dei magistrati

Dopo tante polemiche, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia fa una parziale marcia indietro: “Nessuna minaccia di sospensione dell’attività giudiziaria – ha detto Santalucia a RaiNews 24 – l’Associazione non sospende nulla, non ne ha il potere, non ha mai pensato di farlo. Abbiamo rappresentato a chi ha compiti organizzativi di valutare se ruoli stracarichi di procedimenti e udienze affollate possano oggi convivere con il problema drammatico di una recrudescenza del virus”.

“Quella nota – ha poi proseguito – non era una richiesta di vaccinazione prioritaria della corporazione dei magistrati. Abbiamo detto che in un periodo in cui si chiude l’Italia di considerare che l’udienza è un luogo di esposizione a rischio. Salutiamo con favore la notizia della proroga dell’attività emergenziale ma può non essere del tutto soddisfacente. Ci sono settori di attività giudiziaria che continuano in presenza fisica in situazioni logistiche non adeguate”.

Ilaria Paoletti