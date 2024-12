Francia, a Strasburgo la teoria di genere entra nelle scuole con il gps

Preferire il pallone alle bambole (e viceversa) non è una questione di oppressione patriarcale: fin dalla tenera età i bambini sono attratti dal movimento , mentre le bambine mostrano statisticamente una maggiore attenzione al dettaglio . Anzi, è altresì attraverso il gioco (e la curiosità) che si inizia a interiorizzare il sé e l’altro da sé , primo approccio per capire uguaglianza e differenza.

Di primo acchito, la cosa farebbe anche amaramente sorridere. Stiamo pur sempre parlando di soldi pubblici spesi per certificare l’ovvio. Perché da che mondo è mondo il gioco dei maschietti si sviluppa in fisicità – richiedendo quindi spazio. Mentre quello delle femminucce ha maniere sicuramente più pacate .

Come riporta il sito di attualità politica transalpina Boulevard Voltaire , sulla scia di quanto già successo a Lione – dove Grégory Doucet, sindaco ecologista, ha “degenerizzato” i cortili delle scuole – nel capoluogo del Grand Est 125 alunni sono stati dotati di giubbotti con dispositivi gps . Il motivo è presto detto. Secondo la giunta presieduta da Jeanne Barseghian (anche la prima cittadina della fu Argentoratum fa parte dei Verdi francesi) “ l’80% dello spazio dei cortili scolastici è occupato dal 20% degli alunni ”. Quelli con il grembiule azzurro, tanto per intenderci.

Roma, 4 dic – Il gender non esiste. O almeno, così dicono. Eppure, come vi abbiamo raccontato ieri su queste pagine , a Torino (e prima ancora a Sassari) si sono inventati il corso interdisciplinare di Queer Studies. Eppure nella vicinissima Francia, più precisamente a Strasburgo , è stato lanciato un progetto scolastico – se così vogliamo chiamarlo trattandosi di bambini tra i 6 e i 10 anni tracciati con gps – per “cambiare le abitudini degli studenti che praticano principalmente sport piuttosto maschili”.