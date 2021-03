Roma, 31 mar – L’operatore sanitario che non fa il vaccino non sarà idoneo al lavoro: è la norma allo studio del governo, secondo quanto riferito dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell’ambito sanitario. E’ allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità di inidoneità per chi non si vaccina, con tanto di conseguenze per questa inidoneità sopravvenuta“, spiega Orlando ai microfoni di Sky Tg24.

Orlando: “Bisogna evitare che persone fragili siano in contatto con persone non vaccinate”

L’obiettivo, chiarisce Orlando, “è evitare che persone fragili vengano in contatto con persone che potenzialmente possono essere contagiate, anche quando hanno gli strumenti per evitarlo“. Il ministro dem spiega che “se hai un compito di carattere sanitario e non metti in sicurezza te stesso e non garantisci la sicurezza degli altri in qualche modo scatta un meccanismo che impedisce che questa insicurezza si rifletta sugli altri”.

Obbligo di vaccino e sanzioni per chi non lo fa

Tra le ipotesi allo studio, sanzioni fino alla sospensione dello stipendio per gli operatori sanitari che non fanno il vaccino. Ma anche la possibilità di introdurre l’obbligo di vaccinazione, che potrebbe essere esteso a tutto il personale che lavora in strutture sanitarie. Dunque non solo medici ma anche infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti di Rsa e studi privati. Le norme salvo contrordini dovrebbero essere contenute nel decreto oggi in Cdm, che entrerà in vigore dal 7 aprile. Misure che faranno discutere, a maggior ragione che ci sono tantissimi cittadini over 80 (i soggetti più a rischio) che non sono stati ancora vaccinati.

Obbligo di immunizzazione nelle aziende, il ministro dem: “Siamo a buon punto”

Per quanto riguarda poi l’obbligo di immunizzazione nelle aziende, il ministro del Lavoro fa presente che si è “a buon punto”, dopo il confronto con le parti sociali. Sarà comunque necessario “un approfondimento di carattere tecnico. Il 6 aprile avremo un passaggio definitivo, nel quale definiremo i requisiti minimi per individuare i luoghi nei quali si può procedere alla vaccinazione”, spiega Orlando. E saranno inoltre stabilite “le modalità con le quali le imprese possono aderire alla campagna di vaccinazione“. Per “la prima settimana di aprile”, dunque, “potremo avere un riferimento nazionale che ci dirà come si possono realizzare i vaccini nei luoghi di lavoro“, conclude Orlando.

