Roma, 10 feb – Quanto durerà il governo giallofucsia? A giudicare dalle dichiarazioni infuocate del partito di Renzi, sempre più ago della bilancia di un esecutivo già scricchiolante, sembra avere le ore contate. “Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul governo Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia a Bonafede. La mozione verrà presentata al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di IV, tutti quelli delle opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. A quel punto il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi”. Così fonti di Italia Viva tornano a incalzare il ministro pentastellato e di fatto mettono in discussione la stabilità di un governo sempre meno compatto.

Italia Viva farà cadere il governo?

D’altronde oggi il renziano Giachetti è stato ancora più duro: “Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare”, ha dichiarato il deputato di Italia Viva, spiegando che “quello che posso dire è che se loro, e in particolare Bonafede, vogliono continuare con una forzatura di questo tipo, certamente, al di là di quello che succederà con il governo, il ministro Bonafede si troverà una bella mozione di sfiducia”.

Che i renziani vogliano la testa di Bonafede è cosa ormai nota e dichiarata, ma adesso vogliono spingere sull’acceleratore e le parole di Giachetti non lasciano spazio a dubbi. Renzi difatti sa bene che può utilizzare la cospicua pattuglia di parlamentari (e soprattutto di senatori) a lui fedeli per mettere in discussione la tenuta della maggioranza. Neppure lo nasconde, anzi vede bene di farlo presente a ogni piè sospinto. Difficile dire però se sul serio l’ex premier andrà fino in fondo, oppure frenerà l’istinto incendiario. Perché se il governo cade, l’esito elettorale è già scritto. E lo stesso Renzi rischia di piombare nell’irrilevanza.

Eugenio Palazzini