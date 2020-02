Roma, 10 feb – Vauro Senesi poteva tacere almeno oggi invece ha scelto di fare quello che gli riesce meglio, aprire bocca e dire fesserie. “La Giornata del Ricordo non può essere trasformata in quella della dimenticanza” dice in un’intervista ad Andkronos “purtroppo quando la pietà umana diventa un alibi, per il modo in cui è stato istituito il Giorno del Ricordo diventa un volgare e trucido strumento di propaganda sovranista e neofascista”.

Vauro: “Salvini sfrutta le Foibe”

“Salvini parla di vittime del comunismo? Ed io trovo ripugnante l’uso strumentale di questa ricorrenza”; vorremmo chiedere a Vauro quale sarebbe, dunque, il modo corretto di ricordare tutti gli italiani trucidati, visto che i comunisti italiani fecero orecchie da mercante all’epoca se non arrivarono addirittura a insultare i profughi istriani. “Mattarella finalmente ha dichiarato che le responsabilità fasciste nella Shoah sono equiparabili a quelle naziste. Ed ha smantellato il mito degli italiani ‘brava gente’. Non capisco perché sulla Giornata del Ricordo non abbia applicato lo stesso rigido criterio, parlando di ‘angherie’ fasciste invece che di crimini di guerra” continua il vignettista toscano, applicando il benaltrismo alla Storia. Mattarella, infatti, ha anche parlato delle Foibe come di “pulizia etnica”.

Giustificazioni comuniste

“Premetto che non posso non condividere la pietà umana per le vittime e gli orrori della seconda Guerra Mondiale nel mondo. Ma concordo con la Serracchiani: la giornata del Ricordo è il palcoscenico della destra sovranista. In Jugoslavia ci sono stati crimini di guerra fascisti, i primi campi di concentramento”; Vauro è uno di quelli che insomma sostiene che qualsiasi cosa sia accaduta ai civili italiani in Istria sia stata una giusta reazione a quanto subito in precedenza – inclusi gli stupri di gruppo e l’assassinio a sangue freddo di intere famiglie. Alla faccia del pacifismo, ci chiediamo se Vauro sosterrebbe la stessa tesi se accadesse questo, oggi, in un qualsiasi Paese del terzo mondo che idolatra.

La Russa (FdI): “Vauro, se la verità è questa perché il silenzio?”

Alle dichiarazioni di Vauro risponde Ignazio La Russa: “A me ripugna ciò che Vauro dice sulle Foibe e sul Giorno del Ricordo. Ma se la verità è quella che raccontano lui e l’Anpi negazionista mi chiedo perché per decenni non ne hanno mai parlato. E anzi hanno cercato in tutti i modi di cancellare dalla memoria nazionale Foibe e dramma degli esuli”. Per Vauro andrebbe istituita una settimana del silenzio, perché un giorno solo non basterebbe per recuperare tutte le parole dette a sproposito e in cerca di pubblicità.

Ilaria Paoletti