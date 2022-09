Roma, 30 set – Dalla Democrazia Cristiana alla superamento dem a sinistra. Rosy Bindi torna a farsi sentire per entrare a gamba tesa sul congresso del Pd. L’ex presidente del partito in crisi politica ed esistenziale, ha le idee chiare sul da farsi: azzerare tutto. Una sorta di “il Pd va sciolto”, pena un continuo sprofondare, fino alla scomparsa.

A suo avviso c’è ora bisogno di un nuovo soggetto: “Essere tutti pronti a mettersi a disposizione, fino allo scioglimento dell’esistente, per costruire un campo progressista coinvolgendo quelle realtà sociali che già interpretano il cambiamento e non trovano rappresentanza politica”, dice la Bindi intervistata da La Stampa. Secondo l’ex ministro il Pd dovrebbe risparmiarci “la resa dei conti interna, perché la ritualità del congresso è ormai accanimento terapeutico”.

Rosy Bindi massacra il Pd pure sulla fantomatica agenda Draghi

Poi la Bindi bacchetta le scelte dem, a suo avviso troppo acritici nei confronti del governo Draghi di cui facevano parte. E si lancia in una lucida ricostruzione: “Quando Letta divenne segretario, mi permisi di dargli un consiglio: il Pd sostenga con lealtà il governo Draghi, ma non si dica al Paese che questo è il nostro governo. Il Pd non doveva identificarsi con l’agenda Draghi, ammesso che sia mai esistita, perché si trattava di un governo di larghe intese. Bisognava garantire lealtà, sì, ma guardando al futuro. Come sulla guerra: non doveva esserci nessun dubbio da che parte stare, ma come starci forse sì, per esempio rivendicando l’autonomia dell’Europa nell’Alleanza atlantica. Se ti appiattisci – sottolinea la Bindi – sul governo Draghi, è naturale che non puoi fare alleanze con chi lo fa cadere”.

Alessandro Della Guglia