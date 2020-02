Roma, 16 feb – Una giornata di posizioni altalenanti quella di ieri per Matteo Salvini, che prima ha estratto dalla naftalina i vecchi toni anti-Ue: “Se le regole Ue non cambiano, facciamo come gli inglesi“, per fare dietrofront qualche ora dopo: “Lavoriamo per il Conte-exit, è questa l’emergenza per il Paese“, riallineandosi alla moderazione di Giorgetti: “la nostra priorità non è uscire da qualcosa ma la crescita economica“.

Il leader del Carroccio nella mattinata di ieri aveva così esordito in una diretta Facebook dal Parco Sempione a Milano: “O l’Europa cambia o non ha più senso di esistere. Gli inglesi hanno dato dimostrazione che volere è potere. O si sta dentro cambiando le regole di questa Europa, oppure come mi ha detto un pescatore che ho incontrato a Bagnara, in Calabria, ragazzi allora facciamo gli inglesi“.

E ancora: “O le regole cambiano o è inutile stare in una gabbia dove ti strangolano”. La frenata è arrivata nel pomeriggio, durante un incontro con i cittadini e i giornalisti al gazebo della Lega in Piazza San Babila: “Lavoriamo per cambiare le regole da dentro” ma “se uno ti dice di no e ti prende a pernacchie, poi il popolo fa le sue scelte“. Secondo Alessia Rotta del Pd “la svolta moderata di Salvini è durata 48 ore”. “Chi nasce tondo non può morire quadrato”, ha proseguito, e “Salvini è tutto tranne che un moderato”.

C’è stato spazio anche per lanciare una sfida alle sardine, che oggi scenderanno in piazza a Roma. Il raduno che si terrà in Piazza Santi Apostoli, è previsto nelle stesse ore in cui Salvini sarà al Palazzo dei Congressi dell’Eur, per un confronto con le categorie professionali e produttive, in vista delle comunali del 2021, perché “mentre la Raggi e Zingaretti fanno i fenomeni, Roma e il Lazio indietreggiano”.

“Vogliono cancellare i decreti sicurezza, ma andate al mare, andate in spiaggia a nuotare!“, così Salvini ha attaccato il movimento di Santori. Dopo le polemiche sollevate in seguito alle sue boutade anti-Ue, Salvini ha assicurato: “Voglio uscire dall’Europa? No. Io sto lavorando per stare meglio come Italia dentro l’Europa. Ma se dovessi scegliere con la pistola puntata alla tempia chi salvi, l’Unione europea o l’Italia e gli italiani? Tutta la vita l’Italia e gli italiani”.

Aldo Milesi