Roma, 16 feb – I principali quotidiani italiani hanno espresso la loro preoccupazione in relazione alla vicenda dello studente dell’università di Bologna Patrick Zaky, del quale non si avevano notizie per alcuni giorni, salvo poi venirne confermato l’arresto in Egitto, dove si era recato per far visita ai parenti nella città natale di Mansoura.

L’arresto di Patrick Zaky

Secondo le dichiarazioni del ministero dell’Interno egiziano, il 27enne Patrick Zaky sarebbe stato “fermato in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla procura generale”, precisando che si tratta di un cittadino egiziano e non di uno italiano, a differenza di quanto sostenuto da diversi social network.

Il fermo sarebbe avvenuto lo scorso venerdì 8 febbraio alle 4 di mattina all’aeroporto della capitale egiziana. In un secondo momento sarebbe stato portato bendato in un edificio dei servizi segreti, dove sarebbe stato picchiato e torturato con cavi elettrici. Poi è stato fatto comparire davanti a un collegio di giudici, i quali gli hanno comunicato l’incriminazione per diffusione di false informazioni volte a minare la stabilità dello Stato, incitamento a manifestazione senza permesso, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale, propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza. Le indagini nei suoi confronti sarebbero iniziate lo scorso settembre, e lo vedrebbero coinvolto indirettamente nelle manifestazioni contro il regime del presidente al Sisi.

Ipocrisia occidentale

Al di là delle valutazioni morali e giuridiche, tipiche per intenderci di quelle lanciate da Amnesty International in difesa di Patrick Zaky, ci permettiamo di esprimere una valutazione spregiudicata: con quale diritto l’occidente si erge a difensore dei diritti umani viste le vendite di armi a nazioni che questi diritti umani violano sistematicamente?

L’Egitto – come i Paesi arabi – non hanno forse il diritto di amministrare la giustizia e l’ordine pubblico come ritengono opportuno? Chi viola le loro leggi non è forse consapevole dei rischi che corre visto che le sanzioni sono note e esplicitate giuridicamente? Quando comprenderà, l’Occidente, la necessità di salvaguardare le differenze senza interferenze e intromissioni – in stile americano – volte a destabilizzare i regimi non graditi?

Roberto Favazzo