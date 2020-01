Roma, 28 gen – I 403 clandestini a bordo della nave Ocean Viking, delle Ong SOS Mediterranee e Medici senza frontiere, sbarcheranno a Taranto. Una decisione evidentemente poco tempestiva, per quanto vada nella solita direzione dei porti aperti a tutti, da parte dell’esecutivo giallofucsia. Sì perché il porto è stato assegnato dopo ben quattro giorni, per pura casualità dopo le elezioni regionali. Così Matteo Salvini ha fatto sapere via Facebook che denuncerà il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Dato che il governo ha impiegato 4 giorni per concedere un porto sicuro alla Ocean Viking e ai suoi 403 passeggeri – ha scritto il leader della Lega – denuncerò per sequestro di persona Conte e Lamorgese. È sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale”.

“Ora li denuncio io”

Una mossa a sorpresa quella di Salvini, che ha deciso di contrattaccare in questo modo in risposta alle accuse rivolte nei suoi confronti. “Io andrò a processo perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco da una nave militare di 131 immigrati? Ebbene, ora li denuncio io perché hanno tenuto a bordo per 4 giorni non 131 ma circa 400 migranti“, ha dichiarato il leader leghista. “Ci troveremo in tribunale – ha ribadito Salvini – con il signor Conte e la signora Lamorgese. Così vediamo se la legge è uguale per tutti e il criminale è solo Salvini. Fatemi capire: se lo sbarco lo blocca Salvini, sono un criminale, se lo sbarco lo bloccano loro, fanno il loro lavoro…”.

Il leader del Carroccio sembra insomma deciso ad andare per vie legali con i due esponenti del governo, che si ritroverebbero a dover rispondere di attacchi che solitamente venivano rivolti all’ex ministro dell’Interno. A tal riguardo è arrivata la replica del dem Matteo Orfini: “No, secondo la magistratura è ipotizzabile il sequestro quando avviene su navi militari italiane. Magari per una volta prova a leggere le carte e a studiare le norme. Male non ti farà”.

Alessandro Della Guglia