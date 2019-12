Roma, 23 dic – Eugenio Scalfari, malgrado l’incedere inesorabile dell’età, si ostina a voler scrivere. Il risultato è una miscela di sfondoni imbarazzanti, lapsus rivelatori del non-detto dell’ideologia globalista e veri e propri deliri. Anche l’editoriale di ieri per Repubblica ci ha offerto una sintesi formidabile del suo stato mentale ed emotivo. Ad esempio, vi si può leggere che le sardine sarebbero una sorta di reincarnazione della Giovine Italia mazziniana (pietà) o che «l’Italia potrebbe diventare un Paese di marca europea» grazie a personalità di peso internazionale del calibro di… Walter Veltroni, Piero Fassino e Marco Damilano! Fossimo in Scalfari, proporremmo Fassino al ministero delle Profezie.

La geopolitica del fascismo

Ad ogni modo (e scherzi a parte), in mezzo alle tenebre della psiche di Scalfari, ecco che un bagliore squarcia l’oscurità: «L’Italia è una sorta di paesino. Aveva riacquistato un minimo di presenza internazionale ai tempi del fascismo. Avevamo ripreso una presenza africana ed anche balcanica: non più di questo ma era già qualcosa. Poi ha perso tutto con la disfatta bellica ed è quasi miracoloso che ancora esista come Nazione», ha scritto con sorprendente lucidità il fondatore di Repubblica. Forse si sarà ricordato di quando era iscritto ai Guf (i gruppi universitari del Pnf) ed era caporedattore di Roma Fascista. Fatto sta che Scalfari smette per un attimo i panni dell’intellettuale organico e per una volta fa i conti con la realtà storica.

Scalfari e la Brexit

L’analisi che precede il passaggio sulfureo, peraltro, non è affatto banale. Scalfari fotografa con puntualità l’attuale situazione geopolitica del Mediterraneo, lamentando un ritardo (evidente) dell’Italia. Anzi, pur deplorando la Brexit e il suo alfiere, Boris Johnson, l’editorialista di Repubblica sottolinea che «un’Inghilterra isolata potrebbe essere tentata dal ricostruire una sia pur piccola parte del proprio impero che nacque ai tempi di Enrico VIII e di Elisabetta la Grande». Di qui il paragone impietoso con l’Italia, che non ha una vera politica estera dai tempi del fascismo. Certo, ci sarebbe da tirare le fila del discorso e capire – ed esplicitare ai lettori – che una geopolitica degna di tale nome è di fatto impossibile all’interno del carrozzone Ue. Ma forse, per il momento, quello è un passo davvero troppo ardito. Eppure, il fatto che Scalfari abbia ricordato lo status internazionale dell’Italia ai lettori semicolti di Repubblica, se non è tutto, è già molto. Accontentiamoci.

Valerio Benedetti