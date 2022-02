Giornalista professionista e musicista, amante del cinema. Classe 1971. Studi filosofici con passione per estetica e linguaggio. Esordisce perciò nelle pagine culturali di diversi quotidiani a diffusione nazionale, prima come collaboratore poi in redazione. Fa una piccola carriera nonostante l’antipatica attitudine a correttore di bozze non richiesto (ma utile). In seguito approda alla cronaca politica, con tentativi recenti di analisi.