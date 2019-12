Genova, 1 dic – Se sei un antifascista e commetti un reato – togliere il Tricolore da una sezione di CasaPound a Genova -, hai l’attenuante di esserti ispirato alla Costituzione. Sembra una follia invece è una sentenza vera, con tanto di deposizione dell'”esperto in materia” Christian Raimo a conclamare le attenuanti. L’antifascista in questione era accusato di danneggiamento aggravato, un reato previsto dal codice penale, per un episodio risalente alla notte del primo dell’anno del 2018. Quando il 26 enne Federico Biddau si arrampica sulla saracinesca e stacca il pannello con il tricolore che si trova sopra l’ingresso della sezione di CasaPound a due passi da piazza Alimonda, in via Montevideo. La scena viene ripresa dalle telecamere dell’impianto di video-sorveglianza, il responsabile viene identificato e processato. Il pubblico ministero chiede che venga condannato a 9 mesi.

La sentenza

Il giudice Alberto Barilari ascolta anche la deposizione di Raimo, nominato dalla difesa di Biddau per fornire alla corte il necessario “inquadramento storico-sociale” all’accaduto. Sì, proprio quel Raimo delle liste di proscrizione contro i non allineati al pensiero dominante, che invoca a ogni piè sospinto censure in nome della democrazia e chiamate alle armi contro il pericolo fascista, e che negli ultimi tempi si è distinto per un livore sfrenato, supportato da tesi a dir poco bislacche. Ebbene, il magistrato – evidentemente convinto dall’apologia dell’antifascismo di Raimo – opta per una condanna minima di un mese e 23 giorni. Sì, perché concede all’imputato delle attenuanti insolite, se non irrituali. “Si deve ritenere che l’imputato sia stato spinto all’azione perché mosso dai più alti sentimenti e ideali – si legge nelle motivazioni della sentenza – senz’altro riconducibili ai valori riconosciuti dall’ordinamento costituzionale“.

La difesa vuole comunque ricorrere in appello

La difesa dell’autore del reato non si accontenta e a quanto pare vorrebbe ricorrere in appello per chiedere l’assoluzione piena per un gesto che a sentire il giudice sarebbe quasi sancito dalla Costituzione. “Il giudice ha colto l’aspetto che volevamo sottolineare: la contraddizione tra i valori costituzionali e CasaPound – commenta l’avvocato della difesa Pietro Serricchiari –. A noi interessava fargli capire quali sono i valori che propugna quell’organizzazione, a questa è servita la consulenza tecnica di Raimo e per questo lo abbiamo chiamato a deporre in aula”. La “consulenza tecnica” neanche a dirlo si basa sul suo curriculum di negatore di spazi di libertà di espressione (libertà, lo ricordiamo, questa sì sancita dalla Costituzione), come nel caso dell’esclusione della casa editrice Altaforte dal Salone del Libro di Torino.

Raimo: “La bandiera italiana su una sede di CasaPound è vilipendio”

“Questa sentenza rappresenta un fondamentale precedente giurisprudenziale perché dice una cosa chiara e importante – afferma Raimo –. La bandiera italiana su una sede di CasaPound è un vilipendio e quindi rimuoverla è un atto di alto valore morale e costituzionale“. Ecco, in materia di vilipendio, un giudice riconosce come valido il parere di un tizio che come cultore della materia difende il Tricolore eppure, in un cortocircuito logico prima ancora che ideologico, è l’autore di un libro che si intitola Contro l’identità italiana. A CasaPound dunque non andrebbe tolto solo il Tricolore, secondo Raimo, ma anche l’agibilità politica: “Ci sono movimenti politici dichiaratamente fascisti che assurdamente hanno spazio politico in una Repubblica antifascista – dice il giornalista -, e c’è un tentativo da parte delle destre sovraniste di riscrivere l’immaginario italiano di un senso fascionazionalista”.

Ecco, in queste ultime parole c’è tutta la narrazione che i Raimo fanno a se stessi e ai loro seguaci per giustificare repressione, censura, schedature, segnalazioni. E fin qui, nulla di strano, visti i personaggi in questione. Ma che un giudice avalli tutto ciò deve far riflettere.

Adolfo Spezzaferro