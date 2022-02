Roma, 22 feb – In principio fu il Covid. Che in pochi mesi ha fatto a pezzi la retorica no border, quella secondo cui le frontiere non esistono. Perché, si sa, siamo tutti «cittadini del mondo». Suo malgrado, infatti, la sinistra ha dovuto imparare che esistono confini da rispettare tra nazione e nazione, dove vigono leggi e norme differenti: il tuo Paese ha misure di profilassi più blande? In Italia (o in Francia) non entri. E magari ti fai pure due settimane di quarantena in albergo, ovviamente a spese tue.

Contrordine compagni!

In principio fu il Covid. Ma poi arrivò la crisi in Ucraina. Dacché mondo è mondo, i conflitti armati servono per riscrivere le frontiere. Nella Seconda guerra mondiale, l’Italia perse tragicamente l’Istria, Fiume e la Dalmazia. Cosa di cui alla sinistra, notoriamente, non importa nulla. Anzi, sotto sotto, noi italiani le Foibe e l’esodo ce li siamo pure meritati. In Ucraina, però, è tutta un’altra storia. Basta leggere le dichiarazioni che in queste ore stanno inondando la Rete: «Chiediamo la convocazione delle Camere per reagire alla gravissima decisione russa di riconoscimento unilaterale del Donbass. L’uso della forza e della morte per cambiare i confini è tutto ciò contro cui per una democrazia vale la pena lottare», ha twittato con cipiglio autoritario – e prosa involuta – Enrico Letta. «Grave la decisione della Russia. Non si violano i confini di altri paesi», gli ha fatto eco Graziano Delrio. Potremmo continuare, ma i lettori avranno ormai capito l’antifona.

La sinistra e i confini (degli altri)

A questo punto, uno potrebbe dire: «Ecco la solita sinistra che non sa cosa sia la coerenza! Vergogna, buu, cacca, pupù!». Sbagliato: una coerenza c’è eccome. Se ci badate bene, infatti, la sinistra difende i confini solo ed esclusivamente quando si tratta dei confini degli altri. La sovranità nazionale va garantita, sì, ma solo se non è la tua. Insomma, questa sinistra è tutto tranne che incoerente. Del resto, sono 77 anni che questi individui odiano l’Italia. E non sarà di certo l’Ucraina a fargli cambiare idea.

Valerio Benedetti