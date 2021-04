Roma, 14 apr – Nicola Zingaretti, ex segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio investito dalle polemiche per lo scandalo concorsopoli, dimostra (a modo suo) solidarietà ai lavoratori che oggi stanno protestando. Peccato che derubrica i mestieri che danno loro il pane a “lavoretti”.

Zingaretti e i “lavoretti” degli italiani

Zingaretti, ospite a Mezz’ora in Più da una pungente Lucia Annunziata e parlando delle recenti proteste che hanno visto schierarsi in piazza tutto il comparto dei lavoratori “puniti” dalle chiusure dei Dpcm ha pensato bene di definire questi mestieri “lavoretti”, con tanto di ditine in aria a simulare le virgolette. Ma il tono evidentemente non l’ha capito nessuno.

Meloni: “Rabbia nelle piazze è colpa vostra”

“Zingaretti definisce “lavoretti” le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelle palestre – tuona con un intervento su Facebook Giorgia Meloni – .Ora capisco la loro scarsa considerazione nei confronti di migliaia di lavoratori disperati“. E pensare che gli italiani sono nelle mani di politici che non la pensano molto diversamente da Zingaretti. La rabbia esplosa nelle piazze è figlia anche di questi atteggiamenti”. Alla citazione accompagna il video della sfortunata citazione dell’ex segretario Dem.

Zingaretti lo spieghi a chi sta protestando

Lo spiega Zingaretti a quelli che oggi e che anche ieri erano ad esempio al Circo Massimo, a Roma, a protestare per lavorare ancora, che i loro sono “lavoretti? Lo dirà anche a coloro che hanno bloccato l’A30 e l’A1, tra ambulanti e ristoratori sul piede di guerra? Non c’è che dire, non solo la sinistra si ben guarda dallo scendere in piazza ma dal seggiolone dal quale è assisa minimizza anche le esigenze di chi combatte per il pane. Roba da rimpiangere i vecchi comunisti …

